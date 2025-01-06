وثيقة: أمريكا تحوّل 95 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر إلى لبنان

واشنطن: أفادت وثيقة اطلعت عليها رويترز اليوم الإثنين بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستحوّل 95 مليون دولار من المساعدات العسكرية المخصصة لمصر إلى لبنان، الذي ينفذ وقفا لإطلاق النار مع إسرائيل.

وجاء في إخطار وزارة الخارجية للكونغرس بشأن التحويل المخطط له أن القوات المسلحة اللبنانية “شريك رئيسي” في دعم اتفاق 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 بين إسرائيل ولبنان لوقف الأعمال القتالية، ومنع حزب الله من تهديد إسرائيل.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن عبر بعض رفاق بايدن الديمقراطيين في الكونغرس عن مخاوفهم العميقة إزاء سجلّ مصر في مجال حقوق الإنسان، وخاصة اعتقال الآلاف من السجناء السياسيين.

(وكالات)