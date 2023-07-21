سياسة | دولي

وثيقة: جنوب أفريقيا كانت ستعتقل بوتين لدى دخوله أراضيها

منذ 49 دقيقة

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جوهانسبرغ:  كانت حكومة جنوب أفريقيا ستعتقل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إذا دخل البلاد، وفقا لإفادة خطية من وزارة العدل نشرها التحالف الديمقراطي المعارض يوم الجمعة.

وبعد أشهر من الغموض، أعلنت جنوب أفريقيا وروسيا هذا الأسبوع إن بوتين لن يسافر إلى جنوب أفريقيا لحضور قمة مجموعة بريكس التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين في جوهانسبرغ في الفترة من 22 وحتى 24 آب/أغسطس المقبل، وإنما سيشارك عبر الفيديو.

وقد رفع التحالف الديمقراطي ومنظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان دعوى قضائية في المحكمة العليا في بريتوريا لإجبار الحكومة على اعتقال بوتين إذا دخل البلاد.

ووصفت شينيلا محمد المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في جنوب أفريقيا البيان بأنه “انتصار لسيادة القانون والعدالة الدولية، ولكن الأكثر أهمية بالنسبة للضحايا في أوكرانيا”.

يذكر أن هناك مذكرة اعتقال دولية صادرة ضد بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا وسط الغزو الشامل الذي أطلقه ضد أوكرانيا قبل نحو 17 شهرا.

(د ب أ)

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