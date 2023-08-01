وثيقة سرية: غولدا مائير فكرت بـ”إقامة دولة فلسطينية”

القدس: كشفت وثيقة سرية تعود لعام 1970، عن أن رئيسة الوزراء الإسرائيلية السابقة غولدا مائير، فكرت بـ “إقامة دولة فلسطينية”.

الوثيقة التي تعود إلى أكتوبر/ تشرين الأول 1970، والتي نشرتها صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، الثلاثاء، ووصفتها بأنها “سرية”، تشير إلى “تراجع” في مواقف مائير التي كانت تنكر وجود الفلسطينيين.

وقالت الصحيفة: “عُرفت رئيسة وزراء إسرائيل الرابعة بأنها أنكرت وجود شعب فلسطيني، ولكن في استشارة سياسية مع الوزراء بعد ثلاث سنوات من احتلال الأراضي الفلسطينية، بدت مختلفة”.

ونقلت عنها قولها بحسب الوثيقة: “أنا مستعدة لسماع ما إذا كان هناك بصيص أمل بالنسبة لدولة عربية مستقلة في السامرة ويهودا مستخدمة الاسم التوراتي للضفة الغربية، وربما في غزة أيضًا”.

وأشارت الصحيفة، إلى أن “أرشيف الدولة الإسرائيلية نشر الوثيقة الشهر الماضي”.

وقالت: “بحسب الوثيقة، فإنه في نقاش صُنف على أنه سري للغاية، بمشاركة مائير ووزراء في الحكومة، قالت مائير: “عقلي منفتح على ذلك، وأنا مستعدة لسماعه، وإذا كان هناك بصيص أمل بالنسبة لدولة عربية مستقلة في السامرة ويهودا، وربما في غزة أيضًا”.

وأضافت: “إذا أطلقوا عليها اسم فلسطين، فليكن. ما الذي أهتم به؟”.

ولفتت الصحيفة إلى أن مائير “رفضت فكرة أن تكون القدس عاصمة هذه الدولة”.

ومائير هي رابع رؤساء وزراء إسرائيل وتولت منصبها بين 1969 و1974.

وترفض إسرائيل رسميا قيام دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967 والتي تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس.

ويصر الفلسطينيون على أن أي سلام مع إسرائيل يجب أن يقوم على أساس قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس على أراضي 1967، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين.

(الأناضول)