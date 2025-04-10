وثيقة قضائية: الشرطة التركية تعتقل اثنين من الصحافيين البارزين في المعارضة- (فيديوهات)

أنقرة: أظهرت وثيقة قضائية اطلعت عليها رويترز أن الشرطة التركية اعتقلت اثنين من الصحافيين البارزين في المعارضة، في مداهمات نفذتها في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس في إسطنبول، في إطار تحقيق عن اتهامات بالتهديد والابتزاز.

ومعروف أن الصحافيين تيمور سويكان ومراد أجيريل يجريان تقارير استقصائية ويتخذان موقفاً منتقداً لسياسات الحكومة ومؤسساتها.

ويعمل الصحافيان في محطة “خلق تي. في”، وهي قناة إخبارية تنتقد حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.

Hukuksuzluğun egemen olduğu bir dönemde gerçekleri söyleyenleri yargı sopasıyla susturmak isteyen zihniyet halkın haber alma özgürlüğü için görevlerini yapan iki araştırmacı gazeteci Timur Soykan ve Murat Ağırel’i şafak operasyonu ile gözaltına alıyor.

Bu baskılar gazetecileri… pic.twitter.com/r2X2JM10F1 — Aliye Coşar (@AliyeCosar) April 10, 2025

وذكرت وثيقة صادرة من المحكمة الجنائية الرابعة في إسطنبول أنها أقرت مذكرة تفتيش وضبطاً لمسكني الصحافيين، ما أجاز مصادرة وفحص أجهزة رقمية، منها أجهزة كمبيوتر وأقراص صلبة وهواتف محمولة.

Murat Ağırel ve Timur Soykan Tehdit ve şantajdan gözaltına alınmış hala “Çeteler kaybedecek, halk kazanacak” diye slogan atıyor. Çöktünüz zaten bak gidiyorsun kodese :)

pic.twitter.com/oUEFDFwfud — Politikalojik 𝕏 (@Politikalojik) April 10, 2025

وصدر القرار بناء على طلب مكتب المدعي العام في إسطنبول استناداً إلى تحقيق بموجب مواد من قانون العقوبات تتعلق “بالتهديد” و”الابتزاز”.

وواجه الصحافيان من قبل ضغوطاً عبر القضاء بسبب تقاريرهما. كما صدرت لهما عدة كتب بشأن ما يقولان إنها علاقات تربط عصابات مافيا بمؤسسات الدولة.

Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltına alındı * Murat Ağırel’in evinden çıkarken yanında 9 polis vardı. O anlar kamerada… https://t.co/9V2pASfq00 pic.twitter.com/nEBhT8Z0vT — Gazete Pencere (@gazetepencere) April 10, 2025

(رويترز)