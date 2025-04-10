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وثيقة قضائية: الشرطة التركية تعتقل اثنين من الصحافيين البارزين في المعارضة- (فيديوهات)

منذ 41 دقيقة

قصر العدل في إسطنبول،  23 مارس 2025. رويترز

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أنقرة: أظهرت وثيقة قضائية اطلعت عليها رويترز أن الشرطة التركية اعتقلت اثنين من الصحافيين البارزين في المعارضة، في مداهمات نفذتها في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس في إسطنبول، في إطار تحقيق عن اتهامات بالتهديد والابتزاز.

ومعروف أن الصحافيين تيمور سويكان ومراد أجيريل يجريان تقارير استقصائية ويتخذان موقفاً منتقداً لسياسات الحكومة ومؤسساتها.

ويعمل الصحافيان في محطة “خلق تي. في”، وهي قناة إخبارية تنتقد حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وذكرت وثيقة صادرة من المحكمة الجنائية الرابعة في إسطنبول أنها أقرت مذكرة تفتيش وضبطاً لمسكني الصحافيين، ما أجاز مصادرة وفحص أجهزة رقمية، منها أجهزة كمبيوتر وأقراص صلبة وهواتف محمولة.

وصدر القرار بناء على طلب مكتب المدعي العام في إسطنبول استناداً إلى تحقيق بموجب مواد من قانون العقوبات تتعلق “بالتهديد” و”الابتزاز”.

وواجه الصحافيان من قبل ضغوطاً عبر القضاء بسبب تقاريرهما. كما صدرت لهما عدة كتب بشأن ما يقولان إنها علاقات تربط عصابات مافيا بمؤسسات الدولة.

(رويترز)

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