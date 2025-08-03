وثيقة مسربة تكشف خططًا لنشر أوسع للجيش الأمريكي داخل المدن

واشنطن- “القدس العربي”: أثار تقرير جديد، استند إلى مذكرة إحاطة مسرّبة من اجتماع رفيع المستوى بين مسؤولين في وزارتي الأمن الداخلي والدفاع (البنتاعون) الأمريكيتين، موجة تحذيرات جديدة بشأن خطط إدارة الرئيس دونالد ترامب لتوسيع استخدام الجيش الأمريكي داخل الولايات المتحدة.

وبحسب الصحافي غريغ سارجنت من مجلة The New Republic التي حصلت على الوثيقة، فإن المذكرة “تشير إلى أن استخدام ترامب للجيش في إنفاذ القانون الداخلي فيما يتعلق بالهجرة قد يتفاقم قريبًا”.

Text of the terrifying memo, written by Pete Hegseth’s little brother, with some redactions due to the agreement Sargent had with those he obtained it from. newrepublic.com/article/1986… [image or embed] — Rebecca Rauber (@defeatthefascists.bsky.social) August 2, 2025 at 9:17 AM

المذكرة، التي وصفتها المجلة بـ”المخيفة”، أُعيدت صياغتها ونُشرت مع إخفاء بعض التفاصيل التشغيلية والهيكلية الحساسة، وهي “تكشف عن طريقة تفكير كبار المسؤولين الساعين إلى إشراك وزارة الدفاع بشكل أعمق في العمليات الداخلية، ما أقلق الخبراء الذين يرون فيها تصعيدًا مرعبًا.”

ووفق تقرير المجلة، كتب المذكرة فيليب هغسث، الشقيق الأصغر لوزير الدفاع الأمريكي بيت هغسث. ويشغل فيليب حاليًا منصب مستشار أول لوزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، ويعمل كحلقة وصل بين الوزارة والبنتاغون، رغم أنه أقل شهرة من شقيقه المثير للجدل.

وتركز المذكرة والاجتماع بين وزارتي الدفاع والأمن الداخلي على دفع فيليب هِغسِث نحو تعزيز التعاون بين المؤسستين، خصوصًا في العمليات الميدانية، على غرار ما حدث مطلع العام في لوس أنجلوس عندما نُشرت وحدات من الحرس الوطني، ولاحقًا قوات من مشاة البحرية (المارينز) لدعم عناصر وكالة الهجرة والجمارك (ICE) والشرطة المحلية في قمع احتجاجات اندلعت بسبب مداهمات استهدفت مهاجرين وعمال، وفقًا لمنصة “كومن دريمز”.

وكتب سارجنت على منصة إكس: “المذكرة تقول بوضوح إن ما حدث في لوس أنجلوس قد يكون نموذجًا لعمليات ستُنفذ لسنوات قادمة. وكما قال لي أحد الخبراء: إنهم يرون لوس أنجلوس نموذجًا يجب تكراره.”

وتضيف المذكرة: “لجعل أمريكا آمنة مجددًا، يجب أن يكون الأمن الداخلي والدفاع في انسجام كامل، وآمل أن يُمهّد اجتماع اليوم الطريق لشراكتنا المقبلة.” كما تقارن الوثيقة بين العصابات الإجرامية العابرة للحدود وتنظيم القاعدة.

وأثارت هذه المقارنة قلق خبراء، بينهم ليندسي كوهين، الأستاذة المساعدة في كلية الحرب البحرية الأمريكية، التي قالت:

“إن خلط تهديد منخفض المستوى مثل العصابات الإجرامية العابرة للحدود مع تنظيم كالقاعدة – الذي كان يسعى فعليًا لإسقاط الحكومة الأمريكية – هو محاولة واضحة لاستخدام قوة مفرطة في أمر يجب أن تتولاه السلطات المدنية”.

أما كيم لين شيبيل، أستاذة علم الاجتماع في جامعة برينستون والمتخصصة في دراسة صعود الأنظمة الاستبدادية، فكتبت تعليقًا قصيرًا عقب نشر التقرير: “ها هي تأتي… إنه الأسوأ الذي كنا ننتظره.”