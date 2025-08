وثيقة مسربة تكشف خططًا لنشر أوسع للجيش الأمريكي داخل المدن

واشنطن- “القدس العربي”: أثار تقرير جديد، استند إلى مذكرة إحاطة مسرّبة من اجتماع رفيع المستوى بين مسؤولين في وزارتي الأمن الداخلي والدفاع (البنتاعون) الأمريكيتين، موجة تحذيرات جديدة بشأن خطط إدارة الرئيس دونالد ترامب لتوسيع استخدام الجيش الأمريكي داخل الولايات المتحدة.

وبحسب الصحافي غريغ سارجنت من مجلة The New Republic التي حصلت على الوثيقة، فإن المذكرة “تشير إلى أن استخدام ترامب للجيش في إنفاذ القانون الداخلي فيما يتعلق بالهجرة قد يتفاقم قريبًا”.

Text of the terrifying memo, written by Pete Hegseth’s little brother, with some redactions due to the agreement Sargent had with those he obtained it from. newrepublic.com/article/1986…

