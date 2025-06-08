وجدان سعيد تتصدر الترند المغربي بأغنيتها الجديدة

الدار البيضاء – «القدس العربي»: أصبحت المطربة المغربية الصاعدة وجدان سعيد، نجمة الموسم الثاني من برنامج «قسمة ونصيب»، بعد تأكيد حضورها اللافت على الساحة الفنية.

وتصدرت قائمة الفيديوهات الأكثر مشاهدة في «الترند المغربي» المغربي خلال أقل من 24 ساعة.

وطرحت وجدان سعيد، أحدث أعمالها الغنائية بعنوان «انهي الجدل» عبر قناتها الرسمية على منصة يوتيوب، في ثالث تجربة لها ضمن مسيرتها الغنائية المتصاعدة.والأغنية، التي جاءت باللهجة المصرية، حملت توقيع الشاعر محمد المصري من حيث الكلمات، أما الألحان فكانت للمبدع محمد الشاذلي، وتم تصويرها على شكل فيديو كليب احترافي.

ولقي العمل تفاعلاً واسعًا من طرف الجمهور المغربي والعربي، حيث أثنى الكثيرون على أداء وجدان سعيد، معتبرين أنها نجحت في نقل الإحساس بصدق وعفوية.