وجدي العربي يبكي ويضوح موقفه من الشماتة في وفاة نجل حسن يوسف- (فيديوهات)

لندن- “القدس العربي”:

خرج الفنان المصري وجدي العربي ليوضح حقيقة شماتته في وفاة نجل الفنان حسن يوسف.

وقال العربي إنه أراد يذكّر يوسف بمن مات من أبناء قيادات جماعة الإخوان المسلمين مثل ابن مرشد الإخوان محمد بديع، وقيادات أخرى.

وظهر الممثل المصري في إحدى حلقات برنامج تلفزيوني يُقدمه باكيا وهو يقول: “يا أبيه حسن والله ما شمت فيك ولا للحظة إنما أردت أن أقول لك إن الموت كأس دوار على الجميع، النهاردة نزلوا فيديو والله أبكاني”.

وأردف العربي قائلا: “الله يصبرو… والله… الله يصبرو… على قدر ما أهاننا وتعبنا وقال فينا ما ليس فينا… إن إحنا مش كدة”، وأردف: “أنا بس بفكرو وبقلو إن عمار محمد بديع مات وأن أسماء البلتاجي ماتت وحبيبة أحمد عبدالعزيز ماتت”، حسب قوله.

وأردف قائلا: “أنت يا أبيه حسن قادر على إنك تواجه الله سبحانه وتعالى وفي رقبتك دم الناس دول؟ أنت متأكد هتقدر تبقى أمام ربنا، يا جماعة أسأل الله أن يجعل له توبة”، حسب تعبيره.

من جهتها، تبرأت ألفت العربي، ابنة الفنان المصري الراحل عبد البديع العربي، من شقيقها وجدي العربي بعدما شمت في وفاة عبد الله ابن الفنان حسن يوسف.

وقالت ألفت العربي في مداخلة هاتفية مع برنامج “90 دقيقة” على قناة “المحور”: “كلمة أخي كبيرة وهو لا يستحقها، وأنا أحيي العالم الأزهري الشيخ إبراهيم رضا على ما قاله في هذا الصدد”.

أضافت: “أتقدم بخالص العزاء لشقيقي الكبير والفنان القدير حسن يوسف وزوجته الفاضلة الحاجة شمس البارودي، ولدت ووجدت حسن يقول لأبي يا أبي، كنا عائلة واحدة ونعيش في منطقة السيدة زينب”.

وتابعت قائلة: “عندما انتقلت أسرة حسن يوسف إلى منطقة مصر الجديدة بعدما أصبح نجما مشهورا بكت أمي ووالدته وكانتا تسمعنا أغنية خسارة خسارة فراقك يا جارة، وبعدها تم تنكيس البيت وخرجنا من السيدة زينب”.

وأكدت أن شقيقها وجدي العربي عاش هذه العلاقة، وكان لحسن يوسف إخوة أصغر منه وكان يقول له يا أبيه حسن، لذلك كتب منشورا يشمت فيه بعد وفاته ويقول له أبيه حسن”.

بدوره، اتفق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، مع عضو مجلس النواب، مصطفى بكري، بشأن ما وصفه الثاني بـ”شماتة” الممثل وجدي العربي بوفاة ابن نجل الفنان حسن يوسف.

وكتب بكري عبر صفحته على “إكس” مساء الإثنين: “شماتة الفنان السابق وجدي العربي في وفاة نجل الفنان حسن يوسف هي خسة ووضاعة تكشف عن هوية صاحبها ومخالفته لأحكام ديننا الحنيف، هو يعبر فعلا عن نهج جماعته الإرهابية. هؤلاء القتلة الذين لا يعرفون دينا ولا قيما ولا أخلاقا. الذين يشمتون في الوطن والشعب مع كل أزمة تواجهها البلاد ليس غريبا عليهم أن يشمتوا في موت نجل فنان ملتزم بالدين والقيم والأخلاق وكذلك السيدة والدته. رحم الله والدك يا وجدي يبدو أنه لم يحسن تربيتك”.

ورد ساويرس على تغريدة بكري بالقول: “لأول مرة أوافقك في الرأي.. الله يعزيهم و يخفف عنهم .. مصاب أليم.. رحمة الله عليه”.