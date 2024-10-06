وحش الاستيطان منذ 7 أكتوبر… المواجهة الفلسطينية المؤجلة!

رام الله ـ «القدس العربي»: ينظر أهالي قرية بتير إلى يوم الإثنين الموافق 24 ديسمبر من عام 2018، على أنه يوم تاريخي في حياة البلدة التي توصف بأنها جنة على الأرض، ففي هذا التاريخ خاض الأهالي معركة الساعات العشر في الدفاع عن أراضيهم من أطماع المستوطنين.

لقد حمل فجر الإثنين من ذلك العام تحرك عشرات سيارات الدفع الرباعيّ التي أقلّت مئات المستوطنين المدجّجين بالسلاح، ومعهم الكلاب المفترسة، في اتجاه منطقة «الحرايق» على أطراف بلدة بتير غرب مدينة بيت لحم، مصطحبين معهم المعدات والمواد التي استطاعوا خلالها وبحماية قوات الاحتلال بناء «كرفانٍ» على أراض تعود ملكيتها لأهالي البلدة.

لكن بعد ساعات قليلة من تحرك البلدة ومحيطها، قامت قوات الاحتلال عصر ذلك اليوم بالانسحاب من المكان بعد أن أُجبر المستوطنون على تفكيك «الكرفان» وإخلاء المكان، وهو ما اعتبره سُكان البلدة والبلدات المجاورة انتصارًا في وجه الهجمة الاستيطانية التي طالت أراضيهم.

كانت هذه المحاولة بمثابة الاعتداء الثاني للمستوطنين على المنطقة خلال أقل من أسبوع، حيث قام مستوطنون بفتح شارعٍ استيطانيّ من طريق «المخرور» الذي يربط بين بتير وبيت جالا باستخدام الجرافات والآليات الثقيلة، قبل أن تحضر شرطة الاحتلال والإدارة المدنية، وتوقف العمل الذي كان قد اكتمل. لكن تحشد أهالي القرى المجاورة وتعاونهم على إغلاق الشارع الاستيطاني بالحجارة والصخور والأشجار اليابسة ساهم في وقف تمدد النشاط الاستيطاني الذي كان يقف خلفه مخالف البناء وصاحب السوابق ولصّ الأراضي «شلومو نئتمان» رئيس مجلس مستوطنات «غوش عتصيون».

سموتريتش

بعد سنوات ست من المواجهة بين المستوطنين وسكان المنطقة، وعلى إيقاع العدوان على قطاع غزة بعد 7 أكتوبر من العام الماضي، أعلن وزير المالية والوزير في وزارة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يوم الرابع عشر من شهر آب/أغسطس من العام 2024 عن قراره بإقامة مستوطنة إسرائيلية جديدة على أراضي مدينتي بيت جالا وبتير غرب بيت لحم، وذلك بعد جهود حثيثة من مستوطنين متطرفين لتثبيت مجموعة من الكرفانات وحظائر الحيوانات منذ ما يقرب من عام.

وبحسب ابن بلدة بتير، مصطفى بدر، المحاضر في جامعة دار الكلمة في مدينة بيت لحم، فإن المفارقة كبيرة بين الحدثين.

ينظر بدر من نافذة منزله في اتجاه موقع المستوطنة الجديدة، ويقول في حديث مع «القدس العربي»: «الاستيطان يتمدد ويستمر، يضرب عرض الحائط بكل المعايير».

ويضيف: «يوم عن يوم الكرفانات يزداد عددها، والعمل يزيد يوميا.. أما الناس فيشعرون بالعجز، كما يشعرون بأن هناك تقصيرا من الجهات الرسمية المختلفة من ناحية المتابعة أو حتى تسهيل الأمور التي لها علاقة بالطابو».

ويشدد: «البعض يقول إن مدينة بيت لحم محاصرة بالاستيطان من ثلاث جهات، لكن الحقيقة أن هذه المدينة محاصرة من جهاتها الأربع بالاستيطان».

وبحسب المحاضر الجامعي بدر، فإن الاحتلال يتغول بشكل كبير في المنطقة، بدأ ذلك منذ عام 1967 وحتى اليوم، حيث ينظر للمدينة على أنها «مدينة داوود» التي ولد فيها سيدنا داوود عليه السلام، كما يدّعون أنها ذات قيمة تاريخية.

وتابع: «المنطقة المستهدفة هي «منطقة المخرور» وهي منطقة طبيعية جميلة من الجبال، إنها من أجمل مناطق فلسطين الطبيعية، تتقاسم الأراضي بلدتا بتير وبيت جالا، إنها منطقة استراتيجية، وهي امتداد ضخم من الجبال شبه الفارغة والأراضي الزراعية».

ويكمل بدر: «المنطقة مهمة جدا، إنها المنطقة الفارغة الوحيدة الذي لم تداهم بالمستوطنات بين الخليل والقدس، وتحديدا بين «كفار عتصيون» والقدس المحتلة، فكي تكتمل الحلقة الاستيطانية التي يشكلها تجمع مستوطنات غوش عتصيون من «كفار عتصيون» جنوبا وحتى جيلو شمالا، لا بد من المستوطنة الجديدة، والنتيجة تضييق الخناق على بيت لحم وعزلها عن بعضها لتحقيق مشروع القدس الكبرى».

ويشكو قائلا: «إنه التهديد الاستراتيجي، لك أن تتخيل أن بيت لحم منطقة بلا مستقبل عمراني، أنا أحاول تخيل مستقبل المدينة فأجد أنه مستقبل الجزر المحاطة بالمياه، فلا توجد أراض يمكن أن تتوسع من خلالها. الناس اليوم تسأل: «وين نروح» فالمناطق التي تحيط بالمدينة تمتلئ بالمستوطنات.. يحدث ذلك رويدا رويدا».

ويعود بدر للحديث عن بلدة بتير والمستوطنة الجديدة، يقول: «للمنطقة تاريخ طويل من محاولات السيطرة والاستيلاء على الأراضي، لكن هذا التاريخ كان يقابله تاريخ من المقاومة والصمود والرفض، أتذكر أن الأهالي كانوا يحرصون على البقاء في الأراضي طوال الليل في البرد الشديد في محاولة منع المستوطن من الاستيلاء على الأرض».

ويكمل: «أما اليوم فالمشهد تغير، فمع بدايات الحرب على غزة، ومع تصاعد الهجمة الشرسة من حكومة اليمين المتطرفة، ذهب المستوطنون وبحماية الجنود لوضع الكرفانات، وسّعوا الطرق، ووضعوا أعمدة الكهرباء وجلبوا حظائر الماشية. أما الرخصة التي منحها سموتريتش فضاعفت عربدة المستوطنين، فيما الأهالي وللأسف، شعروا بأنهم في حال قرروا المواجهة فسيتعرضون لخسائر بشرية كبيرة، لقد وقفوا عاجزين أمام التغوّل المدجج بالسلاح والتحركات العسكرية، على مدار الساعة، من الجنود والمستوطنين».

ويكمل: «اليوم أنظر من شباك بيتي، أراقب المستوطنة الجديدة «ناحال حيلتس» ينفتح الجبل أمامي على فكرة أن بلدك ليست ملكك، إنها أجمل المناطق في فلسطين على الإطلاق، الجبال والآثار والينابيع والآبار القديمة والمناظر الخلابة والأراضي الزراعية، رغم كونها على لائحة التراث العالمي لليونسكو فإن الاستيطان ينال منها».

أطلق الإسرائيليون ما يسمى بـ»تجمع عتصيون الاستيطاني» وهو تجمع يضم 11 مستوطنة إسرائيلية بتعداد سكاني يفوق الـ 80 ألف مستوطن إسرائيلي.

وبحسب المخطط الاستيطاني للمستوطنة الجديدة، فإنه سيستهدف مساحة قدرها 602 دونماً من أراضي التجمعات الفلسطينية المحاورة لوادي المخرور مثل: حوسان وبتير ونحالين وواد فوكين وبيت جالا.

وبحسب مواطنين ونشطاء، فإن الحصار سيكون من الجهات الأربع، «إنه ما يجعل من التهجير مسألة أسهل».

عقاب للسلطة الفلسطينية

وجاء قرار سموتريتش بإنشاء مستوطنة جديدة على أراضي محافظة بيت لحم كجزء من العقوبات التي قررها مجلس الوزراء الإسرائيلي للرد على إجراءات السلطة الوطنية الفلسطينية ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، وأيضاً للرّد على الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية.

وبحسب تصريحات سموتريتش، فإن إقامة مستوطنة جديدة هو بمثابة «لحظة تاريخية» من خلال العمل المشترك بين وزارة الاحتلال الإسرائيلي والإدارة المدنية الإسرائيلية في التخطيط لهذه المستوطنة وغيرها من المخططات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

وتجدر الإشارة الى أن قرار إقامة المستوطنة صدر في نهاية حزيران/يونيو من العام 2024 من مجلس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، والذي نص على تشريع/ تقنين خمسة بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، ومنها موقع ناحال حيليتس (مزرعة نيفي أوري) ويتوسط موقع المستوطنة المستهدف منطقة وادي كريمزان وقرية الولجة من جهة الشرق وقرية بتير من جهة الغرب، على أراضي منطقة المخرور التي تعتبر المنطقة الخضراء الوحيدة المتبقية في بيت لحم بعد منطقة وادي كريمزان المهددة فعليا بالعزل والفصل بفعل جدار العزل العنصري الإسرائيلي الذي يلتهمها ويعزل الأراضي عن أصحابها.

وبحسب مشروع «مراقبة الأنشطة الاستعمارية الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة» يهدد موقع المستوطنة الجديد بقطع التواصل الجغرافي بين التجمعات الفلسطينية في المنطقة في الوقت الذي سيخلق حلقة تواصل جغرافية بين المستوطنة الجديدة وتجمع «غوش عتصيون» الاستيطاني.

وبحسب تقرير خاص بالمشروع (وهو عمل مشترك بين معهد الأبحاث التطبيقية في القدس (أريج) ومركز أبحاث الأراضي (LRC) فإن الهدف الذي يموله الاتحاد الأوروبي يرمي إلى فحص الأنشطة الاستعمارية الإسرائيلية بأشكالها المختلفة، وموقع المستوطنة الجديد سينعكس سلبا على حياة المواطنين الفلسطينيين في المنطقة، أولا من ناحية مصادرة الأراضي الذي على أثره فقد الفلسطينيون أراضيهم ومصدر رزقهم. وثانياً، توجد تأثيرات سلبية على الحياة اليومية للمواطنين الفلسطينيين في المنطقة وبخاصة عملية التنقل بين هذه التجمعات.

ويعكس النشاط الاستيطاني على مدى عام، حقيقة أن كافة العقوبات التي فرضت على المستوطنين المتطرفين، من جهات مثل الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية، هي حالة من ملاحقة القشور وإهمال الجذور، حيث تُفرض العقوبات على المستوطنين المتطرفين، فيما لا يتم المساس أو يتم إهمال وزراء وجيش وحكومة كاملة. وفي المقابل، يبدو الجهد الشعبي الفلسطيني حتى اللحظة ضعيفا بدلالة مؤشرات الميدان، فالمستوطنون يشنّون هجمات وينجحون فيها، إنها هجمات قاتلة على مدار عام، فيما أن المواجهة الفلسطينية المطلوبة مؤجلة على الأغلب، وما حكاية وادي الخرور إلا نموذج دال وعميق.