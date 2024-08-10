وحش دورتموند يلمع في أعين مدرب الجزائر

لندن- “القدس العربي”:

كشفت مصادر صحافية، عن رغبة المدير الفني لمنتخب الجزائر فلاديمير بيتكوفيتش، في الاستعانة بصخرة دفاع نادي بوروسيا دورتموند الألماني في قادم المواعيد، والإشارة إلى المدافع الجزائري الأصل إلياس بن قارة، وذلك بعد ظهوره اللافت مع أسود الفيستيفاليا في جولة الاستعداد لموسم البوندسليغا الجديد 2024-2025، على أمل أن يساهم في حل أزمة خط الدفاع مستقبليا.

وبعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على بدء المفاوضات الجادة، نقلت العديد من الصحف والمواقع الرياضية عن منصة “فينك فوتبول”، أن المدرب بيتكوفيتش أعطى بالفعل الضوء الأخضر للمسؤولين وأصحاب القرار في اتحاد الكرة، لحسم ملف المدافع البالغ من العمر 17 عاما، قبل أن يوافق على استكمال مسيرته مع منتخب مسقط رأسه الألماني، بالأحرى قبل تجنيده ضمن منتخب الشباب تحت 19 أو 21 عاما، بعد انتهاء دوره مع منتخب المانشافات لأقل من 17 عاما، وسبقه حمل لواء منتخب المراهقين الأقل من 15 عاما.

وقيل في وسائل الإعلام الجزائرية، نقلا عن مصدر من داخل أروقة الاتحاد في مايو/ أيار الماضي، إن كشافة محاربي الصحراء في ألمانيا، أخطروا رئيس المنظومة الكروية وليد صادي ومجلسه المعاون، بضرورة التحرك في أسرع وأقرب فرصة ممكنة، لجس نبض المدافع العملاق الذي يزيد طوله عن 1.90 سم، ومعرفة رأيه وأسرته في فكرة الدفاع عن وطن الآباء والأجداد، وبناء عليه، بدأ التواصل بين الطرفين، لكن دون الكشف عن أية تفاصيل حول نتائج أولى محاولات إقناع بن قارة بتمثيل الجزائر على حساب الألمان.

وفي التحديث الجديد، علمت نفس المنصة من مصادرها، أن المدرب بيتكوفيتش يخطط لاستدعاء إلياس في معسكر سبتمر/ أيلول المقبل، والأمر لا يتعلق فقط بارتفاع حظوظه في اقتحام الفريق الأول لوصيف دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بل أيضا لحاجة الخضر لدماء جديدة في خط الدفاع، من أجل معالجة الخلل ونقاط الواضحة في الخط الخلفي، بسبب التراجع الجماعي في مستوى جُل المدافعين، بجانب التأثر بفترة ابتعاد المدافع الأول رامي بن سبعيني بداعي الإصابة التي أبعدته عن الملاعب أغلب أوقات النصف الثاني من الموسم الماضي.

وشدد التقرير، على أن المدافع الذي خاض أكثر من 30 مباراة مع شباب البوروسيا في كل مسابقات الموسم الماضي، يتمتع بالمواصفات التي يبحث عنها المدرب الستيني في مشروعه مع ثعالب الصحراء، كمدافع واعد ومتعطش لإثبات نفسه وإمكاناته في المرحلة القادمة، والأهم قابل للتطور والوصول لمرحلة الانفجار الكروي على المدى المتوسط، الأمر الذي جعل بيتكوفيتش يفكر في ضمه للمنتخب الأول، في محاولة جادة لإقناعه بارتداء القميص الجزائري، تحسبا لتمنعه أو اعتراضه على فكرة بدء مشواره الدولي الجديد مع شباب الخضر.

وسيكون المنتخب الجزائري الأول على موعد مع مباراتين في عطلة سبتمبر / أيلول الدولية، الأولى ضد غينيا الاستوائية في افتتاح التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا المغرب 2025، والثانية أمام منتخب ليبيريا، لحساب المجموعة الخامسة، التي تضم كذلك منتخب توغو.