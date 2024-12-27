“وحش كاتالونيا” ينتظر مكافأة وليد الركراكي

لندن- “القدس العربي”:

كشفت مصادر صحافية عن أحدث الوجوه المرشحة لدخول مفكرة المدير الفني لمنتخب المغرب وليد الركراكي في المرحلة القادمة، كمكافأة فورية على عروضه المقنعة مع ناديه في الدوري الإسباني، والإشارة إلى المدافع الجوكر عمر الهلالي، المحترف في صفوف نادي إسبانيول الكاتالوني، الذي فاجأ الجميع بالتطور الهائل في مستواه منذ بداية الموسم الجاري.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “المنتخب” المغربية، فإن المدافع البالغ من العمر 21 عاما، ينتظر الحصول على فرصة عمره مع المنتخب الأول، بداية من معسكر مارس / آذار المقبل، حيث سيستأنف منتخب الأسود مشوارهم في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، وذلك بعد تألقه اللافت مع الشقيق الأصغر لنادي برشلونة في الآونة الأخيرة، بالأحرى منذ تصعيده إلى الفريق الأول بقرار من قبل المدرب الإسباني مانولو غونزاليس.

أيضا منصة “Win Win” أشارت في تقرير خاص، إلى أن المتابعين ونشطاء “السوشيال ميديا” في وطن أسود أطلس، ينظرون إلى الهلالي، كواحد من أكثر الأسماء التي لم تأخذ حقها مع رابع مونديال قطر 2022 في الفترة الماضية، نظرا لعدم حصوله على أي استدعاء لتمثيل المنتخب الأول، رغم حاجة المدرب الأربعيني للاعب بجودة ومرونة وحش الفريق الكاتالوني، بإمكانه اللعب بنفس الكفاءة والمهارة في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيمن، كما يعول عليه مدربه في قلعة “كورنيلا إل برات”.

وتزامنا مع تصدر الهلالي، محركات البحث في الشبكة العنكبوتية آخر 48 ساعة، نقلت العديد من الصحف والمواقع المغربية عن مصدر داخل الجهاز الفني للمنتخب، لم يكشف عن هويته، أن عمر عاد بالفعل إلى دائرة اهتمام المدرب الركراكي، بإدراج اسمه ضمن القائمة الموسعة التي سيفاضل بينها في الأسابيع القليلة القادمة، ريثما يستقر على القائمة النهائية التي سيعول عليها أمام النيجر وتنزانيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، لكن هذا سيتوقف على مدى استمراريته في الحفاظ على مستواه الرائع الحالي، بجانب حفاظه على مكانه وعدد دقائق لعبه مع الفريق، بعد مشاركته في 17 مباراة مع إسبانيول على مستوى الليغا.

وكان عمر الهلالي، قد فجر مفاجأة من العيار الثقيل، في مقابلة أجراها مؤخرا مع صحيفة “آس” الإسبانية، كشف خلالها أنه كان بإمكانه الذهاب إلى أعتى أندية الدوري الإسباني والإنكليزي الممتاز، وتحديدا برشلونة ومانشستر يونايتد وسيتي، بيد أنه فَضل المغامرة مع ناديه الحالي، قائلا بالنص “كانت لدي الفرصة للعب في نادي برشلونة الإسباني، لكنني ذهبت إلى المكان الذي أرتاح فيه، وعائلتي تعتقد أنه الخيار الأفضل لي، رغم أن مانشستر يونايتد كان يريدني مثل برشلونة، لكن رغبتي الأولى كانت الاستمرار في إسبانيول”.