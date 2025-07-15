وداد نبي تفوز بجائزة كامايوري الدولية للشعر 2025

أعلنت إدارة جائزة كامايوري الأدبية (Premio Letterario Camaiore Francesco Belluomini) في دورتها السابعة والثلاثين، عن منح الشاعرة السورية وداد نبي الجائزة الدولية للشعر لعام 2025، عن مجموعتها الشعرية المترجمة إلى الإيطالية “قارة اسمها الجسد” (Un continente chiamato corpo)، التي ترجمها الكاتب والناقد الإيطالي سيموني سيبيليو، وصَدرت عن دار النشر Di Felice.

وجاء في بيان لجنة التحكيم، التي يترأسها الشاعر ميكيلي برانكالي، أنّ اختيار وداد نبي جاء تقديراً لقدرة شعرها على تجسيد جراح المأساة السورية. “لا وجود للشعر في الحرب، بل فقط أنقاض وموت وتيه، وفقدان لبوصلة المشاعر، وهاويات وندوب في “قارة تُدعى الجسد”، حيث يصبح الصديق القديم عدوا. في قصائدها، تحمل وداد نبي جراح المأساة السورية، التي تُجسّد ما وصفه البابا فرنسيس بـ”الحرب العالمية المجزّأة”، التي دمّرت العلاقات والمدن، كمدينة حلب الحبيبة، إحدى أقدم مدن العالم. وبينما يبدو العالم وكأنه يمضي قُدماً، وكأن الجميع يصعدون سلالم العزلة المتحرّكة، توجّه وداد نبي سؤالا إلى أصدقاء الأمس وأعداء اليوم ـ السؤال الذي قد يُعيد كتابة التاريخ: من سيذرف دموع الندم؟”.

تُعد جائزة كامايوري الدولية للشعر واحدة من أعرق الجوائز الأدبية في إيطاليا، حيث تُمنح منذ عام 1981، وقد أسّسها الشاعر الإيطالي فرانشيسكو بيلّوميني. وتُمنح الجائزة للأعمال الشعرية المؤلّفة أو المترجمة إلى اللغة الإيطالية. وقد حصل عليها في السابق عدد من كبار الشعراء، من بينهم: ألدا ميريني، جيوفاني رابوني، إضافة إلى شعراء عالميين مثل شيموس هيني، الحائز جائزة نوبل للآداب. ومن المقرّر أن يُقام حفل تسليم الجوائز رسميا خلال السهرة الختامية للمهرجان، التي ستُعقد في سبتمبر/أيلول المقبل في مدينة كامايوري الإيطالية.

وداد نبي شاعرة كردية سورية، درست الاقتصاد في جامعة حلب. صدر لها باللغة العربية “ظهيرة حب، ظهيرة حرب” عن دار كوبيا في حلب (2013)، و”الموت كما لو كان خردة” عن دار بيت المواطن (2016)، و”كسور غير مرئية” عن دار رواشن في الامارات (2023). وصدر لها باللغة الألمانية “قبل الثلاثين بقليل” (2019)، و”كسور غير مرئية” عن دار Sujet verlag (2012)، إضافة إلى كتاب يوميات عن متحف تولستكي أثناء حصولها على منحة كاتب المدينة/ مدينة راينسبيرغ. ترجمت كتاباتها وقصائدها إلى لغات أخرى منها الإنكليزية، الفرنسية، التركية، الإيطالية، الإسبانية. تكتب بشكلٍ شبه دوري مع عدد من الجرائد والمجلات الألمانية مثل Zeit onlein, Der Freitag, , Berliner Zeitung. vogue ZEIT