“ورود الإنسانية” في لاهور: نصب فني يكرم أطفال غزة ويعكس معاناة الحرب

واشنطن- “القدس العربي”: افتُتح نصب “ورود الإنسانية” في مجلس الفنون بالأحمده في لاهور، تكريمًا للأطفال الذين فقدوا أرواحهم في غزة.

وحضر الحفل العديد من الشخصيات من مختلف القطاعات الفنية والاجتماعية، الذين تجمّعوا ليشهدوا هذه اللفتة الإنسانية التي تذكر العالم بتأثيرات الحرب الإسرائيلية المدمرة على الأبرياء.

ويتضمن النصب آلاف الورود المصنوعة يدويًا من القماش، حيث تمثل كل وردة طفلًا فقد حياته في الإبادة الجماعية. وتتحول هذه الورود إلى حديقة رمزية للذكرى، محاطة بصوتيات مؤثرة وأضواء دقيقة تنقل الزوار إلى حالة من التأمل والحنين. وتحمل كل وردة بطاقة مكتوبة يدويًا تحتوي على اسم الطفل وعمره، ما يتيح للجميع رؤية هذه الأرواح الراحلة التي أصبحت جزءًا من هذه اللوحة الفنية التي تحمل رسالة من الأمل والسلام.

وتُعد الوردة، التي تعتبر رمزًا للروح والجمال في الثقافة الإسلامية، اختيارًا بعناية لهذا التكريم. ويرتبط هذا النصب بين الأرض والسماء، حيث ترمز الورود الحمراء المتألقة إلى “وردة الكون” عبر سديم الوردة السماوية، ما يعكس الارتباط الروحي بين الأطفال الذين فقدوا حياتهم وبين الكون الواسع.

ويهدف المشروع إلى جمع 1.5 مليون دولار لصالح برنامج إعادة تأهيل الأطفال البتر في غزة التابع لصندوق إغاثة أطفال فلسطين (PCRF).