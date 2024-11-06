وزارة الأسرة الألمانية تطرح مشروع قانون لتعزيز الحماية من العنف المنزلي

برلين: تعتزم وزارة الأسرة الألمانية طرح مشروع قانون جديد يعطي الحق القانوني في الحماية والمشورة لضحايا العنف المنزلي.

ومن المقرر أن يتم إحالة مشروع القانون للوزارات الأخرى المعنية للبت فيه اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وبحسب مشروع القانون، الذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، سيجرى إلزام الولايات بضمان وجود شبكة كافية من مرافق الحماية ومراكز المشورة، على أن تتكفل الحكومة الاتحادية بالتكاليف المتكبدة على مدار عشر سنوات.

وارتفع عدد ضحايا العنف المنزلي في ألمانيا مجددا العام الماضي.

ووفقا لإحصاءات الشرطة المتعلقة بالجرائم، تضرر من العنف المنزلي 256 ألفا و276 شخصا في ألمانيا عام 2023 – بزيادة قدرها 5ر6% مقارنة بعام .2022 ومن المرجح أن يكون عدد الحالات غير المبلغ عنها أكبر بكثير.

وينص مشروع القانون، الذي من المنتظر البت فيه قبل الانتخابات العامة المقبلة، بشكل واضح على توفير مرافق الحماية – مثل ملاجئ النساء – للمتضررين مجانا. ولا يلزم لذلك سوى أن تكون هناك حالة خطر شديد، حيث من المفترض أن تكون “البيانات الواردة من الشخص المتضرر من العنف” كافية لإثبات ذلك. ولا ينص القانون على أن يكون الإبلاغ عن جريمة العنف شرطا أساسيا لاستقباله في مرافق الحماية.

(د ب أ)