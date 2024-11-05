وزارة التعليم الإسرائيلية: خطوة أخرى نحو حضيض الأبارتيد

صدّق الكنيست الإسرائيلي، في القراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون يرفع إلى مستوى تمييزي جديد أشنع طرائق التنكيل بالكوادر التعليمية العربية في أراضي الـ48 والقدس الشرقية المحتلة، ويستهدف ترسيخ التضييق أكثر على ما يتبقى للمعلمين والمدرسين الفلسطينيين من هوامش للحفاظ على وعي وطني فلسطيني وتربية حسّ الانتماء والصمود والمقاومة.
والقانون يخول وزارة التعليم الإسرائيلية طرد المعلمين والمدرسين الذين «يتماهون» علانية مع أي فعل «إرهابي» وهذا توصيف تعمد المشروع أن تكون صياغته تعميمية وعريضة تتيح للتطبيق أن يكون عشوائياً واعتباطياً، ويشمل بالتالي أي وكل ملمح وطني فلسطيني. كذلك يمنح القانون الوزارة سلطة حجب المعونة الحكومية عن ميزانية المدارس التي تُظهر تعاطفاً مع «فعل إرهابي أو منظمة إرهابية» طبقاً لمفردات المشروع، الأمر الذي يفتح أوسع الأبواب أمام تأويل القانون كيفما اتفق، وبما يخدم نهج التضييق على مواقع التعليم الفلسطينية.
ولم يكن مفاجئاً أن يتقدم بمشروع القانون عضو الكنيست تسفيكا فوغل عن حزب «القوة اليهودية» الذي يتزعمه إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي في حكومة بنيامين نتنياهو، وأن يسارع الأخير إلى امتداح القانون لأن «التعليم حجر زاوية وعامل مؤثر يحفز العديد من الهجمات الإرهابية» حسب تعبيره. كان منتظَراً أيضاً أن تتحمس للتصويت عليه أحزاب الائتلاف الحاكم المتطرفة في تلاوينها اليمينية والقومية والمتدينة كافة، وأن يندرج هذا القانون الجديد ضمن سياق خطوات الكنيست المتسارعة نحو حضيض منظومات الأبارتيد.
فهذا الكنيست، «برلمان» الكيان الصهيوني الذي يتفاخر أنصاره في الغرب بأنه «واحة الديمقراطية الوحيدة» في الشرق الأوسط، صوّت خلال الأسابيع القليلة الماضية على قانون يقضي بإبعاد الأفراد من عائلات المقاومين، سواء في أراضي الـ48 أو الضفة الغربية والقدس المحتلة، ضمن إجراء ينطوي في نهاية المطاف على ما هو أبشع من العقاب الجماعي.
كما صوت على مشروع قانون ثانٍ يقضي بمنع الدول من إنشاء قنصليات جديدة في مدينة القدس، في استكمال لتشريع إسرائيلي مركزي يعتبر المدينة عاصمة حصرية لدولة الاحتلال، فلا ينتهك بذلك أبسط حيثيات القانون الدولي فحسب، بل يصادر حقّ الدول السيادي المطلق في اختيار مواقع تمثيلها الدبلوماسي بموجب الأعراف الدولية. هذا عدا عن قانون ثالث فاضح يضع العراقيل المصطنعة أمام الفلسطينيين من أفراد وأحزاب سياسية عند الترشح لانتخابات الكنيست، ويخوّل الشرطة الإسرائيلية اقتحام أجهزة الكومبيوتر والهواتف المحمولة من دون علم أصحابها.
ورغم أنه لم يقصد بتصريحاته سوى الباطل، فقد أصاب عميت هاليفي عضو الكنيست عن حزب الليكود حين اعتبر أن «القنبلة لا تُخلق ولا تنفجر من تلقاء ذاتها، فمكوناتها الأساسية تتأسس في الدماغ وفي القلب» وأن «أستاذاً واحداً يمكن أن يربّي دزينة من القنابل الموقوتة كل سنة» وأن «فكرة واحدة يمكن أن تكون أكثر تدميراً من ألف دبابة».
وهذا درس حفظه التاريخ مراراً في سجلات الشعوب الواقعة تحت احتلال استعماري واستيطاني وعنصري، ودوّنته حركات المقاومة الوطنية كافة، ليس لأن الفكرة قنبلة موقوتة بل لأنها لا تموت.
*الكيان الصهيوني المجرم
( واحة الإجرام والإرهاب) الوحيد ف المنطقة.
هذه هي الحقيقة بدون تضليل وتدليس ونفاق.
حسبنا الله ونعم الوكيل والله المستعان.
هناك بعض الفلسطينيين (48) ذابوا لدوافع إقتصادية في المجتمع الصهيوني !
آن الوقت ليصحوا على أنفسهم من تلك الأوهام !!
ولا حول ولا قوة الا بالله
“السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وزارة التعليم الإسرائيلية: خطوة أخرى نحو حضيض الأبارتيد. تواصل إسرائيل ما تفعله دون رادع، فهل بعد الكفر ذنب؟ 76 عامًا من محاولات الإبادة بحق الشعب الفلسطيني. إن كل من يعتقد أن إبادة الشعب الفلسطيني بدأت فقط مع أحداث الأقصى الأخيرة، فهو على خطأ كبير وخطر. لقد بدأت هذه المحاولات قبل طوفان الأقصى، حيث تتم إبادة الشعب الفلسطيني عبر أفعال وردود أفعال في الخفاء، بينما يتقاسم الغرب وأمريكا الأدوار ويتظاهرون بدور الوسيط النزيه وحامي حقوق الإنسان.
ونحن، كعرب، نصدق ما يقال لنا لأنه صادر عن “الغرب الديمقراطي” وأمريكا التي تحمل شعار الحرية والديمقراطية. حان الوقت أن نترك السذاجة جانبًا، وننظر حولنا لندرك كيف أصبحت المنطقة خرابًا ودمارًا. هذا الدمار ليس نتيجة طوفان الأقصى وحده، بل بدأت بذوره منذ زمن، وتحديدًا من لحظة “الوعد المشؤوم”. إن منطقتنا، بما تحتويه من ثروات قادرة على إطعام ثلث العالم، يعاني سكانها من الجوع والحرمان. فقط شعوب الدول البترولية تعيش بحال أفضل مقارنة ببقية الشعوب العربية.
تستمر إسرائيل في نشر الخراب في مجالات التعليم والدين وكل ما تريده. وأقسم بالله أن زوال إسرائيل قريب. يا رب، أطِل عمر نتنياهو حتى ينتهي من دقّ كل المسامير في نعش إسرائيل!
عدالة قضية فبسطين اقوى من أن يمحيها منهج تعليمي رسمي ..
.
لأن هناك كراس ومنهج تعليمي من الواقع المعاش والحقيقة.. والتاريخ القريب..