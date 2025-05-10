وزارة التعليم العالي السورية تحظر نشر محتويات محرضة على الطائفية

دمشق: أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية، السبت، قراراً يحظر نشر أو تداول أو ترويج المحتويات التي تحرض على الكراهية أو الطائفية أو العنصرية، تحت طائلة العقوبة”.

وقالت وكالة أنباء “سانا” الرسمية، إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أصدرت قرارا بحظر نشر أو تداول أو ترويج، وبأي وسيلة كانت، أي محتوى يتضمن تحريضا على الكراهية أو الطائفية أو العنصرية أو يسيء إلى الوحدة الوطنية أو السلم الأهلي.

وأكدت الوزارة، في بيان على أن “كل مخالفة لهذا القرار من قبل أعضاء الهيئة التعليمية والطلاب والعاملين في الوزارة وكل الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا والجهات التابعة للوزارة أو المرتبطة بالوزير، تعرّض مرتكبها للمساءلة الجزائية والمدنية والمسلكية والتحويل إلى المجالس المختصة؛ لاتخاذ العقوبات الرادعة”.

وبينت أن العقوبات “قد تصل إلى الفصل النهائي أو الإحالة إلى القضاء حسب أحكام القوانين والأنظمة النافذة”.

وكلفت الوزارة رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة وعمداء المعاهد العليا والمديرين العامين للمدن الجامعية، وكل المديرين العامين في الجهات التابعة أو المرتبطة بالوزير بمتابعة تنفيذ هذا القرار، وفق المصدر ذاته.

ويأتي القرار في ظل دعوات تحريضية يلجأ أصحابها إلى وسائل التواصل الاجتماعي؛ لبث الفرقة بين مكونات الشعب السوري، بعد الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 سنة من سيطرة عائلة الأسد، بينها 24 عاما تولى خلالها بشار الأسد الرئاسة (2000-2024).

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الإدارة السورية الجديدة الشرع، رئيسا للبلاد خلال فترة انتقالية من المقرر أن تستمر 5 سنوات.

