وزارة التنمية الألمانية تراجع مساعداتها المالية المخصصة للفلسطينيين عبر وكالة أونروا

المشهد من أمام مدرسة للأونروا في غزة أثر قصف إسرائيلي أمس- ا فب

برلين: تعكف وزارة التنمية الألمانية على مراجعة مساعداتها المالية المقدمة إلى الفلسطينيين عبر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل الفلسطينيين (أونروا).

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال متحدث باسم الوزارة اليوم الثلاثاء: “سنتحرك في المراجعة وفقاً للأولويات، وسنبتّ في الأمر بسرعة، لأننا لا نريد أن نخاطر بتفاقم الوضع هناك بالنسبة للفئات الضعيفة كالنساء والأطفال واللاجئين”.

وكانت برلين أعلنت، الإثنين، عن “تعليق مؤقت” للمساعدات المالية المخصصة للتعاون مع الأراضي الفلسطينية.

كان مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع أوليفر فاريلي قال، أمس، إن المفوضية الأوروبية أعلنت، وبشكل فوري، تعليق جميع المساعدات الخاصة بالتنمية للفلسطينيين، وذلك في أعقاب هجوم “حماس” على إسرائيل.

وكتب فاريلي، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، أن مشاريع المساعدات، التي تبلغ قيمتها 691 مليون يورو (6ر728 مليون دولار)، أصبحت قيد المراجعة.

(د ب أ)