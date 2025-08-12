وزارة الثقافة السورية تتراجع عن إلغاء عرض مسرحي للأخوين ملص مُنع بسبب منشور حول مجازر وانتهاكات

الأخوان ملص، في مسرحية ”اللاجئان“ في مسرح بالعاصمة الأردنية عمان في 9 نوفمبر 2016. ا ف ب

باريس- “القدس العربي”: نشرت وزارة الثقافة السورية بياناً نفت فيه ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، حول إيقاف عرض مسرحية للأخوين ملص على خلفية منشور سياسي منسوب إليهما.

وبينت الوزارة أن “ما حدث كان نتيجة سوء تفاهم من أحد العاملين، وليس قراراً من الوزارة، ولا توجهاً ولا موقفاً منها”، وأن “الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

وتابع البيان: “تجدد الوزارة التزامها بمبدأ حرية التعبير، وتؤمن بأن المسرح منبر حضاري يعكس نبض المجتمع ويعزز الحوار الثقافي البناء”. مؤكداً: “ولقد تم التواصل مع الأخوين ملص وإبلاغهما بعدم صدور أي قرار من الوزارة بمنع العروض المسرحية، وأن بإمكانهما إجراء العروض كما هو متفق عليه سابقاً”.

وكان الأخوان ملص (محمد وأحمد) قد نشرا، في وقت سابق، على حسابهما في فيسبوك منشوراً جاء فيه: “بقرار صادر عن وزارة الثقافة السورية، تم إيقاف عرض مسرحيتنا “كل عار وأنتم بخير”، إلى جانب تعليق جميع الورشات المسرحية، وذلك على خلفية آخر منشور على فيسبوك”.

وقد كتب الأخوان ملص في المنشور السابق المشار إليه: “عزيزتي الحكومة الجديدة؛ نحنا أبناء ثورة 2011، ومن الشام الآن.. منحب نخبرك إنو إذا ظلّ الوضع هيك، كل يوم عم نشوف انتهاك من هون، ومجزرة من هون، وقتل من هون، بوعدك إنك خلال فترة قصيرة حتسمعينا عم نردّد شعارات 2011 نفسها. مو لإنك متل حكومة بشار الأسد، لاااا… بشار الأسد وأبوه السافل بالنسبة إلنا أكبر مجرمين بالدنيا. بس لأنو نحنا ناس عنا كرامة، وما منرضى بالظلم لأي سوري، وما منبرّر القتل. هيك علمتنا ثورة 2011، اللي رح نضلّ مخلصين إلها رغم أنف الكل. للأسف كل يوم عم تخيبي أملنا أكثر”.

وجاء منشور الأخوين ملص إثر فيديو جرى تداوله أمس يصوّر اقتحام المشفى الوطني في السويداء، والاعتداء على طاقمه الطبي، وقتل أحد الممرضين المتطوعين.

وفي تصريح سابق لـ “القدس العربي” تحدث محمد ملص عن منعٍ أول جرى إثر عرض مسرحي لهما في حلب، جاء المنع من مدير ثقافة حلب بسبب مشهد أضيفت عليه جملة، تعليقاً على مقطع فيديو من انتهاكات السويداء، عندما ألقي أطباء من الشرفة تحت التهديد. يتساءل ملص: “ما الذي يزعجكم في العبارة! هل ترون أن هذا الفعل مقبول؟”.

أما عن المنع الأخير، فيقول محمد ملص: “جاء بعد منشور على فيسبوك. اتصلوا بنا وأبلغونا بتوقيف الورشات والعروض. قالوا لأخي أحمد نحن أعطيناكم تمويلاً كي تكتبوا ضد الحكومة. فأجاب أخي: التمويل من أجل ألا ننتقد الحكومة! أنتم تشتروننا بالتمويل!”.

وختم ملص: “هم الآن يفاوضوننا لكي نحذف منشور الفيسبوك”.