وزارة الثقافة الفلسطينية تعلن عن الفائزين بجائزة دولة فلسطين

الناصرة- “القدس العربي”: أعلن وزير الثقافة الفلسطيني عاطف أبو سيف أسماء الفائزين بجوائز دولة فلسطين في الآداب والفنون والعلوم الإنسانية.

ومنحت جائزة فلسطين التقديرية عن مجمل الأعمال لكل من: الفنان محمد بكري من الأراضي المحتلة عام 48، والروائي والقاص عمر حمش من قطاع غزة.

فيما ذهبت جائزة فلسطين للآداب لكل من الشاعر عبد الناصر صالح، من طولكرم، والروائي طلال أبو شاويش من غزة. ومنحت جائزة فلسطين للدراسات الاجتماعية والعلوم الإنسانية للكاتب الأسير كميل أبو حنيش من نابلس.

أما جائزة فلسطين للفنون فقد مُنحت للفنانين؛ الخطّاط ساهر الكعبي، والفنان التشكيلي عبد الهادي شلا من غزة مقيم في كندا.

وذهبت جائزة فلسطين للمبدعين الشباب لكل من: الروائي سلمان أسامة أحمد، والسينمائي صبيح زيدان المصري.

ووجّهَ أبو سيف التقدير إلى لجنة جوائز دولة فلسطين للآداب والفنون والعلوم الإنسانية، التي رأسها الشاعر والكاتب المتوكل طه، وفي عضويتها كلٌّ من الكتّاب والأدباء والفنانين: عبد الرحيم الهبيل، خليل عودة، حسن حميد، حنان حجازي، سوسن قاعود، طالب دويك، عليان الهندي، خالد جمعة.