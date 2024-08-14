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وزارة الجيش الإسرائيلية: 10056 جنديا جريحا منذ 7 أكتوبر

14 - أغسطس - 2024

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القدس: كشفت معطيات رسمية إسرائيلية، الأربعاء، أن قسم إعادة التأهيل في وزارة الجيش استقبل 10 آلاف و56 جنديا جريحًا منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بمعدل أكثر من ألف جريح جديد كل شهر.

وقالت وزارة الجيش الإسرائيلية في بيان: “استقبل قسم إعادة التأهيل في الوزارة 10056 جريحًا من الحرب منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول”.

وبحسب البيان، “يعاني أكثر من 3700 من المصابين من إصابات في الأطراف، بما في ذلك 192 إصابة في الرأس، و168 مصابا بجروح في العين، و690 مصابا بجروح في الحبل الشوكي، و50 مصابا من مبتوري الأطراف يعالجون في قسم إعادة التأهيل”.

وبناءً على ذلك، قالت هيئة البث الإسرائيلية إنه يتضح من المعطيات أنه “يتم استقبال أكثر من 1000 جريح جديد كل شهر من القتال الدائر”.

وقالت إن “35 بالمئة من الجرحى (الجنود) يعانون القلق والاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة، و37 بالمئة يعانون من إصابات بالأطراف”.

وأضافت الهيئة: “68 بالمئة من الجنود الجرحى هم من جنود الاحتياط ومعظمهم من الشباب، حيث إن 51 بالمئة منهم تتراوح أعمارهم ما بين 18 و30 عامًا، و31 بالمئة تتراوح أعمارهم ما بين 30-40 عامًا”.

وتابعت أن “حوالي 28 بالمئة من جميع الجرحى (حوالي 2800) أفادوا بأن التأقلم العقلي هو إصابتهم الرئيسية”.

(الأناضول)

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  1. يقول تاريخ حروب الغرب وأتباعهم:
    أغسطس 14, 2024 الساعة 9:16 ص

    ممتاز والحمدلله.

    رد
  2. يقول زينو الجزائر:
    أغسطس 14, 2024 الساعة 6:35 م

    احصائية كاذبة الاعداد اضعاف ما تم التصريح به

    رد

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