سياسة | دولي | الولايات المتحدة

وزارة الخارجية: أمريكا تشعر بقلق بالغ إزاء الوضع الإنساني في غزة

9 - أكتوبر - 2024

ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية

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واشنطن: قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن واشنطن تشعر بقلق بالغ إزاء الوضع الإنساني في قطاع غزة ولا سيما في شماله، مضيفة أن ذلك كان محور بعض المناقشات الملحة للغاية بين واشنطن وإسرائيل.

وقال ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية “كان ذلك محور بعض المناقشات الملحة للغاية بين حكومتينا”.

وأضاف “أوضحنا لحكومة إسرائيل أنها ملزمة بموجب القانون الدولي الإنساني بالسماح بوصول الغذاء والماء والمساعدات الإنسانية الأخرى إلى جميع أجزاء غزة، ونتوقع منهم تماما الامتثال لهذه الالتزامات”.

(رويترز)

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