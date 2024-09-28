وزارة الخارجية الأمريكية تأمر بعض الموظفين الأمريكيين بمغادرة لبنان

واشنطن: أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، أمرا لبعض الموظفين الأمريكيين وأفراد عائلاتهم بمغادرة لبنان، وسط احتمالات بتعمق النزاع عقب اغتيال أمين عام حزب الله حسن نصر الله.

وذكرت شبكة (سي إن إن) أن الأمر بمغادرة الموظفين غير المرتبطين بالبعثة وغير الأساسيين ليس إجلاء لكامل السفارة، لكنه يعكس زيادة التقلبات في البلاد وعاصمتها بيروت.

وقالت وزارة الخارجية في تحديث تحذير السفر: “في 28 (أيلول) سبتمبر، أمرت وزارة الخارجية بمغادرة الموظفين غير المرتبطين بالبعثة، وأذنت بمغادرة أفراد العائلات المرتبطة بالبعثة والموظفين غير الأساسيين بسبب الوضع الأمني المتقلب وغير المتوقع في بيروت”.

وأضافت: “يمنع موظفو السفارة الأمريكية في بيروت من السفر الشخصي بدون إذن مسبق”، مشيرة إلى أنه قد يتم فرض قيود سفر إضافية “مع إشعار مقتضب أو بدون بسبب زيادة القضايا الأمنية أو التهديدات”.

(د ب أ)