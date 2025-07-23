وزارة الخارجية الأمريكية تفتح تحقيقا في أنشطة جامعة هارفارد

واشنطن: تواصل إدارة ترامب هجومها على جامعة هارفارد العريقة مع فتح تحقيق الأربعاء حول أهليتها للمشاركة في برنامج تبادل الزوار.

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو فتح هذا التحقيق لتقييم مدى “امتثال هارفرد لجميع القواعد خصوصا تطبيق برامجها بطريقة لا تمس بأهداف السياسة الخارجية أو بمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة”.

وقال في بيان “إن الشعب الأمريكي لديه الحق في أن يتوقع من جامعاته حماية الأمن القومي واحترام القانون وتوفير بيئة آمنة لجميع الطلاب”.

وأضاف أن تحقيق وزارة الخارجية “سيسمح بالتحقق من أن البرامج (التي ترعاها) لا تتناقض مع مصالح أمتنا”.

منذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير اتهم الرئيس دونالد ترامب أعرق الجامعات الأمريكية بتوفير بيئة خصبة لثقافة “اليقظة” woke وبالتقصير في حماية طلابها اليهود أو الإسرائيليين بشكل كافٍ خلال الاحتجاجات الجامعية الداعية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

سحبت الحكومة الأمريكية ما يزيد عن 2,6 مليار دولار من المنح الفدرالية من جامعة هارفرد، وألغت إمكان استفادتها من النظام الرئيسي الذي يسمح للطلاب الأجانب بالدراسة في الولايات المتحدة.

وطعنت الجامعة التي تقع بالقرب من بوسطن في ولاية ماساتشوستس (شمال شرق)، في هذه الإجراءات أمام القضاء في مواجهة تشكل أيضا اختبارا لمؤسسات التعليم العالي الأخرى التي تستهدفها إدارة ترامب، مثل جامعة كولومبيا في نيويورك.

الإثنين، مع افتتاح أول جلسة استماع أمام محكمة فدرالية محلية، هاجم الرئيس الأمريكي على شبكته الاجتماعية “تروث سوشال” القاضية المكلفة الملف واتهم الجامعة بأنها “معادية للسامية ومعادية للمسيحية ومعادية لأميركا”.

(أ ف ب)