وزارة الخارجية اللبنانية تطلب من رعاياها في النيجر أخذ الحيطة والحذر

بيروت: أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان اليوم الأربعاء، أنها تتابع باهتمام كبير الأوضاع في النيجر، وطلبت من الرعايا اللبنانيين المتواجدين فيها أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر.

وقال بيان وزارة الخارجية “تتابع وزارة الخارجية والمغتربين باهتمام كبير الأوضاع في النيجر حيث شكلت خلية أزمة لهذا الغرض، وباشرت اتصالاتها مع الدول الصديقة لتقديم المساعدة الممكنة لأبناء الجالية اللبنانية، وتطلب من الرعايا اللبنانيين المتواجدين فيها أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر”.

ودعت الوزارة في بيانها “كل اللبنانيين المتواجدين في النيجر والراغبين بتسجيل أسمائهم، في حال توفر إمكانية المساعدة على تأمين مغادرتهم بصورة آمنة، التواصل مع السفارة اللبنانية في أبيدجان”.

يذكر أن انقلابا كان قد وقع في النيجر في تموز/ يوليو الماضي، حيث احتجز الحرس الرئاسي في النيجر الرئيس محمد بازوم وأغلقت قوات الحرس الرئاسي حدود البلاد، وعلقت مؤسسات الدولة، وأعلنت حظر التجول.

( د ب أ )