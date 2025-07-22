سياسة | دولي | الولايات المتحدة

وزارة الخارجية: المبعوث الأمريكي سيزور الشرق الأوسط لوضع اللمسات النهائية على إقامة ممر إنساني لغزة

منذ 55 دقيقة

الناطقة باسم الخارجية الأمريكية تامي بروس

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واشنطن: أعلنت الخارجية الأمريكية الثلاثاء أن المبعوث ستيف ويتكوف سيتوجّه إلى الشرق الأوسط لعقد محادثات تهدف لوضع اللمسات الأخيرة على “ممر” للمساعدات الإنسانية الى قطاع غزة.

وقالت الناطقة باسم الخارجية تامي بروس للصحافيين إن ويتكوف سيتوجّه إلى المنطقة “وأمله كبير بأن نطرح وقفا جديدا لإطلاق النار وممرا إنسانيا لدخول المساعدات، وهو أمر، في الواقع، وافق عليه الطرفان”.

ولم تكشف بروس مزيدا من التفاصيل حول هذه الزيارة، لكنها أشارت بشكل عام إلى “منطقة غزة”.

وأوضحت أنها تلقّت المعلومات في محادثة مع الوزير ماركو روبيو قبيل مؤتمرها الصحافي.

وفق الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية، تتهدّد المجاعة القطاع الفلسطيني الذي يشهد منذ أكثر من 21 شهرا حربا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأعلنت إسرائيل مؤخرا توسيع نطاق عملياتها في غزة.

(أ ف ب)

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