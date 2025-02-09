مصر ترد على تصريحات نتنياهو عن منع الفلسطينيين من مغادرة القطاع: تغطية على استخدام الحصار والتجويع كسلاح ضد المدنيين

القاهرة- “القدس العربي”: انتقدت وزارة الخارجية المصرية تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال خلالها إن غزة تحولت إلى “سجن كبير”، وأن مصر تمنع الفلسطينيين من مغادرة القطاع.

وعبّرت مصر في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، عن استهجانها للتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي لإحدى القنوات الإعلامية الأمريكية أمس، والتي تتضمن ادعاءات وتضليلا متعمدا ومرفوضا يتنافى مع الجهود التي بذلتها وتبذلها مصر منذ بدء العدوان على غزة، وآخرها دخول أكثر من 5 آلاف شاحنة منذ وقف إطلاق النار وتسهيل عبور الجرحى والمصابين ومزدوجي الجنسية.

وقالت مصر إن التصريحات تستهدف التغطية وتشتيت الانتباه عن الانتهاكات الصارخة التي ارتكبتها إسرائيل ضد المدنيين، وتدمير المنشآت الحيوية الفلسطينية من مستشفيات ومؤسسات تعليمية ومحطات كهرباء ومياه الشرب، فضلا عن استخدام الحصار والتجويع كسلاح ضد المدنيين.

وأكدت القاهرة رفضها التام لأي تصريحات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني إلى مصر أو الأردن أو السعودية، وأعربت عن تضامنها مع أبناء غزة البواسل الذين يتمسكون بأرضهم رغم كل ما يتعرضون له من أهوال للدفاع عن قضيتهم العادلة والمشروعة، كما أكدت على التمسك بالثوابت المصرية والعربية الراسخة والمرتكزة على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.