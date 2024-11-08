وزارة الخارجية: مقتل 120 مدنيا بولاية الجزيرة السودانية خلال يومين في اعتداءات قوات الدعم السريع

بورت سودان: قتل 120 مدنيا في ولاية الجزيرة في وسط السودان في اعتداءات عدة بالرصاص أو نتيجة التسمم الغذائي أو نقص الرعاية الطبية، على ما أفادت وزارة الخارجية السودانية، في تصاعد مروِّع للعنف الذي تشهده هذه الولاية منذ الشهر الماضي.

وقالت الخارجية السودانية في بيان الجمعة “ارتكبت مليشيا الجنجويد في اليومين الماضيين مذبحة جديدة في مدينة الهلالية، ولاية الجزيرة، بلغ ضحاياها حتى الآن 120 شهيدا، قتلا بالرصاص، أو نتيجة للتسمم الغذائي وافتقاد الرعاية الطبية لمئات المدنيين”.

من جهتها، أوردت قوات الدعم السريع السودانية الجمعة إن أكثر من 60 مدنيا قتلوا وأصيب المئات في غارة جوية للجيش على مركز لإيواء النازحين في شمال دارفور.

وقال المتحدث باسم الدعم السريع عبر حسابها الرسمي على تلغرام “تعمد العدوان الآثم… تدمير مدرسة الفاروق الأساسية التي تأوي أكثر من 35 أسرة نازحة بمدينة الكومة، وسقط مئات الجرحى نتيجة القصف بأكثر من 7 صواريخ وقنابل متفجرة”.

وتشير الحكومة السودانية في كثير من الأحيان لقوات الدعم السريع التي تحاربها منذ أكثر من عام ونصف باسم “ميليشيا الجنجويد” المسؤولة عن الإبادة والتطهير العرقي في منطقة دارفور منذ أكثر من 20 عاما.

(وكالات)