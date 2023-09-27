سياسة | دولي | إيران

أمريكا تستهدف شبكة تدعم برنامج المسيرات الإيراني وتتهم طهران بمساعدة روسيا

منذ 42 دقيقة

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واشنطن: فرضت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء عقوبات على شبكة قالت إنها تساعد في شراء أجزاء أساسية لبرنامج المسيرات الإيراني، واتهمت طهران بتزويد روسيا بالطائرات المسيرة لدعم غزو موسكو لأوكرانيا.

وقالت وزارة الخزانة في بيان إن الشبكة سهلت الشحنات والمعاملات المالية لدعم شراء الحرس الثوري الإيراني القوي لمكون أساسي يستخدم في صنع الطائرات المسيرة الإيرانية من طراز شاهد-136.

هذه الخطوة هي الأحدث في سلسلة من العقوبات على إيران في الآونة الأخيرة. وقالت الوزارة إن أحدث إجراء يستهدف كيانات وأفرادا في إيران والصين وتركيا والإمارات.

وقال بريان نيلسون المسؤول في وزارة الخزانة في البيان “الطائرات المسيرة إيرانية الصنع لا تزال أداة رئيسية لروسيا في هجماتها على أوكرانيا، بما في ذلك تلك التي ترهب المواطنين الأوكرانيين وتهاجم البنية التحتية الحيوية”.

(رويترز)

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