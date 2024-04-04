سياسة | دولي | الولايات المتحدة

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شركة بحرية مرتبطة بإيران

4 - أبريل - 2024

وزارة الخزانة الأمريكية

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واشنطن: أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، فرضها عقوبات على شركة “أوسينلينك” للنقل البحري، بدعوى تسهيلها شحن سلع تابعة لهيئة إيرانية عسكرية.

وقالت الخزانة الأمريكية، في بيان: “اليوم (الخميس)، يتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع للوزارة، إجراءات إضافية ضد (مصادر) توليد الإيرادات العسكرية الإيرانية، مستهدفا شركة Oceanlink Maritime DMCC”.

وأوضحت أن العقوبات على الشركة تأتي نتيجة “تسهيلها شحن السلع الإيرانية نيابة عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية ووزارة الدفاع”.

وأوضحت الوزارة، أن مكتبها لمراقبة الأصول الأجنبية اعتبر 13 سفينة تديرها الشركة “ممتلكات محظورة”.

(الأناضول)

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