وزارة الخزانة الأمريكية تتعرض لقرصنة إلكترونية وتتهم الصين

واشنطن: أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الاثنين، في رسالة موجهة إلى أعضاء مجلس النواب أنها تعرضت لهجوم إلكتروني مطلع كانون الأول/ديسمبر لكنه لم يؤد إلى كشف بيانات سرية.

وطال الهجوم بحسب الرسالة عدة محطات عمل ووثائق غير سرية في وزارة الخزانة عبر خرق برنامج أمن طورته جهة خارجية واسمه “بيوند تراست”، ونفّذت الهجوم “وفق المؤشرات المتاحة جهة مدعومة ماليا من الصين”.

وكتبت مساعدة وزير الخزانة للإدارة آديتي هارديكار في الرسالة أن “القراصنة تمكنوا من الوصول إلى مفتاح أمني يستخدمه المزود لتأمين خدمة قائمة على السحابة الإلكترونية تستخدم لتقديم الدعم الفني عن بعد لمستخدمي مكاتب وزارة الخزانة”.

وأوضحت الرسالة: “بفضل الوصول إلى المفتاح المسروق، تمكن المهاجم من تجاوز إجراءات الأمان الخاصة بالخدمة، والوصول عن بعد إلى بعض محطات عمل المستخدمين في الوزارة، والاطلاع على بعض الوثائق غير المصنفة التي يحتفظ بها هؤلاء المستخدمون”.

وأكدت وزارة الخزانة أنها تعمل مع وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية ومكتب التحقيقات الاتحادي لتحديد مدى الاختراق.

وصرح متحدث باسم وزارة الخزانة لشبكة (سي إن إن) بأن النظام المتأثر تم فصله بسرعة عن الشبكة، مما أنهى عملية الاختراق.

وأضاف: “لا توجد أدلة تشير إلى أن الجهة المهاجمة لا تزال تمتلك إمكانية الولوج إلى أنظمة أو معلومات وزارة الخزانة”.

(وكالات)