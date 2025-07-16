سياسة | عربي | سوريا

وزارة الداخلية السورية تعلن التوصل لوقف إطلاق نار جديد في السويداء

منذ ساعة واحدة

حجم الخط
0

دمشق: أعلنت وزارة الداخلية السورية، الأربعاء، التوصل لاتفاق جديد لوقف إطلاق النار في السويداء بعد يوم واحد من إعلان مشابه، فيما سجلت اشتباكات متقطعة غداة دخول القوات الحكومية هذه المدينة ذات الغالبية الدرزية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر في وزارة الداخلية “التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء ونشر حواجز أمنية في المدينة واندماجها الكامل ضمن الدولة السورية”.

وجاء ذلك تزامنا مع غارات إسرائيلية متكررة في جنوب سوريا، وآخرها محيط القصر الرئاسي بالعاصمة دمشق، قالت تل أبيب إنها بمثابة “تحذير” للحكومة السورية للانسحاب من السويداء.

وارتفعت حصيلة قتلى اشتباكات السويداء إلى 248 شخصا، منذ اندلاع المواجهات الدامية، يوم الأحد، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء.

وأكدت الحكومة السورية، الأربعاء، التزامها بإجراء تحقيق يفضي إلى محاسبة المتورطين بـ”الانتهاكات” في محافظة السويداء جنوبي البلاد، معتبرة تلك التجاوزات “غير قانونية”.

(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

بن غفير يحرض على اغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع
منذ 40 دقيقة
وزير الخارجية الأمريكي يبدي “قلقا بالغا” حيال الضربات الإسرائيلية في سوريا- (فيديو)
منذ 53 دقيقة
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى احترام وحدة سوريا وسيادتها.. وتركيا تصف الضربات الإسرائيلية على دمشق بـ”عملية تخريب”
منذ 3 ساعات
غارات إسرائيلية على مقر وزارة الدفاع السورية في دمشق- (صور وفيديوهات)
منذ 4 ساعات

اشترك في قائمتنا البريدية