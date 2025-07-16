وزارة الداخلية السورية تعلن التوصل لوقف إطلاق نار جديد في السويداء

دمشق: أعلنت وزارة الداخلية السورية، الأربعاء، التوصل لاتفاق جديد لوقف إطلاق النار في السويداء بعد يوم واحد من إعلان مشابه، فيما سجلت اشتباكات متقطعة غداة دخول القوات الحكومية هذه المدينة ذات الغالبية الدرزية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر في وزارة الداخلية “التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء ونشر حواجز أمنية في المدينة واندماجها الكامل ضمن الدولة السورية”.

وجاء ذلك تزامنا مع غارات إسرائيلية متكررة في جنوب سوريا، وآخرها محيط القصر الرئاسي بالعاصمة دمشق، قالت تل أبيب إنها بمثابة “تحذير” للحكومة السورية للانسحاب من السويداء.

بنود الاتفاق لوقف إطلاق النار ونشر الحواجز الأمنية داخل السويداء واندماجها الكامل ضمن الدولة السورية#الجمهورية_العربية_السورية #وزارة_الداخلية pic.twitter.com/wkpVS5FgM2 — وزارة الداخلية السورية (@syrianmoi) July 16, 2025

وارتفعت حصيلة قتلى اشتباكات السويداء إلى 248 شخصا، منذ اندلاع المواجهات الدامية، يوم الأحد، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء.

وأكدت الحكومة السورية، الأربعاء، التزامها بإجراء تحقيق يفضي إلى محاسبة المتورطين بـ”الانتهاكات” في محافظة السويداء جنوبي البلاد، معتبرة تلك التجاوزات “غير قانونية”.

(وكالات)