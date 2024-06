وزارة الداخلية: مسلحون يفتحون النار على كنيس يهودي بداغستان ومقتل 15من ضباط الشرطة- (فيديوهات)

موسكو: – قالت وكالات أنباء روسية نقلا عن رئيس منطقة داغستان في جنوب روسيا إن أكثر من 15 من أفراد الأمن قتلوا، الأحد، إثر هجمات مسلحة استهدفت عدة مواقع في جمهورية داغستان المتمتعة بالحكم الذاتي التابعة للاتحاد الروسي.

وذكرت الوكالات أن هناك قتلى بين المدنيين أيضا.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية الروسية، هاجم مسلحون “محج قلعة” عاصمة داغستان (جنوب) ومدينة ديربنت (الواقعة على الساحل الغربي لبحر قزوين) حوالي الساعة 15:00 ت.غ.

وقال البيان إن المهاجمين استهدفوا نقطة تفتيش للشرطة في محج قلعة، بالإضافة إلى كنيستين وكنيس يهودي في ديربنت، ما أسفر عن مقتل العديد من ضباط الشرطة وإصابة 12.

كما أشارت الداخلية الروسية إلى مقتل قس، فيما لا يزال النزاع المسلح مستمراً بين قوات الأمن والمهاجمين.

وأظهرت مقاطع مصورة تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، اندلاع حريق في الكنيس اليهودي في ديربنت.

‼️ In the Russian republic of Dagestan, there are reports of shooting and explosions

In Derbent, unknown individuals opened fire on an Orthodox church and a synagogue, resulting in a fire at the scene. An interception plan has been initiated.

Additionally, a traffic police post…

