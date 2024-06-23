وزارة الداخلية: مسلحون يفتحون النار على كنيس يهودي بداغستان ومقتل 15من ضباط الشرطة- (فيديوهات)

موسكو: – قالت وكالات أنباء روسية نقلا عن رئيس منطقة داغستان في جنوب روسيا إن أكثر من 15 من أفراد الأمن قتلوا، الأحد، إثر هجمات مسلحة استهدفت عدة مواقع في جمهورية داغستان المتمتعة بالحكم الذاتي التابعة للاتحاد الروسي.

وذكرت الوكالات أن هناك قتلى بين المدنيين أيضا.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية الروسية، هاجم مسلحون “محج قلعة” عاصمة داغستان (جنوب) ومدينة ديربنت (الواقعة على الساحل الغربي لبحر قزوين) حوالي الساعة 15:00 ت.غ.

وقال البيان إن المهاجمين استهدفوا نقطة تفتيش للشرطة في محج قلعة، بالإضافة إلى كنيستين وكنيس يهودي في ديربنت، ما أسفر عن مقتل العديد من ضباط الشرطة وإصابة 12.

كما أشارت الداخلية الروسية إلى مقتل قس، فيما لا يزال النزاع المسلح مستمراً بين قوات الأمن والمهاجمين.

وأظهرت مقاطع مصورة تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، اندلاع حريق في الكنيس اليهودي في ديربنت.

‼️ In the Russian republic of Dagestan, there are reports of shooting and explosions In Derbent, unknown individuals opened fire on an Orthodox church and a synagogue, resulting in a fire at the scene. An interception plan has been initiated. Additionally, a traffic police post… pic.twitter.com/9btxR9hjTe — NEXTA (@nexta_tv) June 23, 2024

‼️ In the Russian republic of Dagestan, there are reports of shooting and explosions In Derbent, unknown individuals opened fire on an Orthodox church and a synagogue, resulting in a fire at the scene. An interception plan has been initiated. Additionally, a traffic police post… pic.twitter.com/9btxR9hjTe — NEXTA (@nexta_tv) June 23, 2024

وفي وقت سابق، قال شامل خادولاييف، نائب رئيس لجنة المراقبة العامة في داغستان، إن رجل دين وضابط أمن من الكنيسة الأرثوذكسية في ديربنت ومحج قلعة، قتلا في الهجمات.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت وكالة “تاس” الروسية مقتل ضابط شرطة وإصابة آخر إثر هجوم مسلح استهدف كنيسا يهوديا وكنيسة.

ونقلت “تاس” عن وزارة الداخلية الداغستانية قولها إن “مسلحين فتحوا النار على كنيس يهودي وكنيسة في ديربنت، ما أسفر عن مقتل ضابط شرطة وإصابة آخر”.

وفي الوقت نفسه، أشارت مصادر إعلامية محلية إلى تعرض كنيسة أرثوذكسية في المنطقة ذاتها لهجوم.

وبحسب ما ورد في وسائل الإعلام، استخدم المهاجمون أسلحة آلية أثناء الهجوم على الكنيس اليهودي، ما أسفر عن مقتل ضابط شرطة وإصابة آخر.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن النيران اشتعلت في الكنيس وسيارة الشرطة بعد الحادث.

وردا على الهجمات، فرضت السلطات طوقا أمنيا في “محج قلعة” عاصمة داغستان (جنوب) وديربنت.

موفي وقت لاحق، أعلنت وكالة مكافحة الإرهاب في روسيا الأحد أن “المرحلة النشطة” من عمليتها ضد مسلحين نفذوا هجمات دامية في داغستان، قد انتهت في احدى مدينتين تعرضتا لهجوم.

وقالت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في بيان نقلته وكالات أنباء روسية “في ديربنت، أُنجزت المرحلة النشطة من عملية مكافحة الإرهاب”، في حين تستمر المواجهات في مدينة محج قلعة الرئيسية في المنطقة.

(وكالات)