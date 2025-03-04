سياسة | دولي | الولايات المتحدة

وزارة الدفاع الأمريكية ترسل الآلاف من الجنود إلى الحدود مع المكسيك

4 - مارس - 2025

رائد صالحة
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واشنطن- “القدس العربي”: أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن إرسال ما يصل إلى 5050 جنديًا إضافيًا إلى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، على الرغم من انخفاض حالات عبور الحدود بشكل غير قانوني بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة.

وأصدر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث أوامره لفريق قتالي من لواء سترايكر وكتيبة دعم جوي عامة “بتعزيز الدعم العسكري في تأمين الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك”، بحسب ما قاله السكرتير الصحافي للبنتاغون شون بارنيل في بيان يوم السبت.

وأضاف المسؤول أن القوات ستصل إلى الحدود الممتدة لنحو 2000 ميل خلال الأسابيع المقبلة. ولم يحدد المسؤول إلى أين سترسل القوات على وجه التحديد.

ويأتي هذا الانتشار بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب، فور توليه منصبه في يناير/ كانون الثاني الماضي، حالة الطوارئ الوطنية على الحدود الجنوبية، ووقع على عدد من الأوامر التنفيذية التي تهدف إلى القضاء على المعابر غير القانونية. وكجزء من الجهود المبذولة، لجأ إلى الجيش لتعزيز الأمن في المنطقة، ونقل المهاجرين جوًا خارج الولايات المتحدة وإيوائهم في القواعد.

وكان ترامب قد أمر بالفعل بإرسال 1600 جندي من مشاة البحرية إلى الحدود في يناير/ كانون الثاني، لينضموا إلى 2500 عضو في الخدمة كانوا موجودين هناك بالفعل قبل إدارة ترامب الجديدة.

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