وزارة الدفاع الأمريكية تمنح شركات ذكاء اصطناعي رائدة عقودا بقيمة 200 مليون دولار

واشنطن: أعلن المكتب الرقمي والذكاء الاصطناعي الرئيسي التابع لوزارة الدفاع الأمريكية مساء الاثنين توقيع الوزارة عقودا مع شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة لمعالجة التحديات التي يواجهها الأمن القومي الأمريكي في هذا المجال.

وذكر المكتب الرقمي أن العقود، التي بلغت قيمتها الإجمالية 200 مليون دولار، شملت شركات أنثروبيك، وغوغل، وأوبن أيه آي، وإكس أيه آي.

يذكر أن أنثروبيك هي شركة ناشئة مدعومة من غوغل وأمازون في حين أن إكس أيه آي مملوكة للملياردير إيلون ماسك الذي كان يدير حتى مايو/ أيار الماضي إدارة الكفاءة الحكومية التابعة للبيت الأبيض.

وقال المكتب الرقمي والذكاء الاصطناعي إن هذه العقود ستسهم في “الاستفادة من تقنيات ومواهب” شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة في الولايات المتحدة، مع تسريع تبني الوزارة لقدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة “لمواجهة تحديات الأمن القومي الحرجة”.

وصرح دوج ماتي، كبير مسؤولي التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي في المكتب بأن الذكاء الاصطناعي يحدث نقلة نوعية في قدرة الوزارة على “دعم جنودنا والحفاظ على تفوقنا الاستراتيجي على خصومنا”.

وأضاف: “من شأن الاستفادة من الحلول المتاحة تجاريا في إطار نهج القدرات المتكاملة تسريع استخدام الذكاء الاصطناعي المتقدم كجزء من المهام الأساسية لمهمتنا المشتركة في مجال القتال، بالإضافة إلى أنظمة معلومات الاستخبارات والأعمال والمشاريع”.

(د ب أ)