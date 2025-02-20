وزارة الدفاع الأمريكية توجه بتعديل ميزانيتها لإعادة توجيه 50 مليار دولار لأولويات ترامب

واشنطن: قالت وزارة الدفاع الأمريكية يوم الأربعاء إنها وجهت الجيش لإعداد قائمة تخفيضات محتملة يبلغ مجموعها نحو 50 مليار دولار من الميزانية المقبلة للسنة المالية 2026 لإعادة توجيهها بما يتماشى مع أولويات الرئيس دونالد ترامب للدفاع الوطني.

وقال روبرت ساليسيس الذي يتولى مهام نائب وزير الدفاع في بيان “ستعمل الوزارة على وضع قائمة بالتخفيضات المحتملة التي يمكن استخدامها لتمويل هذه الأولويات، فضلا عن إعادة تركيز الوزارة على مهمتها الأساسية المتمثلة في الردع والانتصار في الحروب”.

وجاء في البيان أن التخفيضات تستهدف ثمانية بالمئة مما حددته إدارة الرئيس السابق جو بايدن لميزانية السنة المالية 2026 بما يصل مجموعه إلى حوالي 50 مليار دولار “ليتم إنفاقها بعد ذلك على البرامج التي تتماشى مع أولويات الرئيس ترامب”.

(رويترز)