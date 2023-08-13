سياسة | دولي

وزارة الدفاع البريطانية: الكرملين ربما لم يعد يمول مجموعة فاغنر

منذ 60 دقيقة

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لندن: قالت وزارة الدفاع البريطانية الأحد، إن هناك فرضية مدعومة بوقائع بأن روسيا لم تعد تمول أنشطة مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة.

وذكرت وزارة الدفاع في نشرتها اليومية أن الحكومة الروسية اتخذت تحركات ضد بعض المصالح التجارية الأخرى الخاصة برئيس فاغنر يفجيني بريغوجن بعد قيادته تمردا فاشلا ضد كبار القيادات بالجيش الروسي في يونيو/حزيران.

وقالت “إذا لم تعد الدولة الروسية تمول فاغنر، فإن سلطات روسيا البيضاء هي الجهة الثانية الأكثر منطقية للتمويل”، مضيفة أن هذا سيكون بمثابة استنزاف لموارد روسيا البيضاء.

وأشارت الوزارة إلى أن فاغنر تتجه نحو تقليص حجم المجموعة وإعادة تشكيلها من أجل توفير نفقات الرواتب في وقت تتعرض فيه لضغوط مالية.

(رويترز)

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