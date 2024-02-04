وزارة الدفاع البريطانية: حوالي 1000 من مقاتلي فاغنر ما زالوا في بيلاروس

لندن: قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الأحد، في إيجازها الاستخباري اليومي بشأن الحرب في أوكرانيا، إن نحو ألف مقاتل من القوة العسكرية الروسية الخاصة المعروفة باسم مجموعة فاغنر ما زالوا في بيلاروس لتدريب جنود وقوات أمن هناك.

وكان مرتزقة فاغنر قد توجهوا إلى بيلاروس في حزيران / يونيو 2023 بعد انتفاضة زعيمهم يفجيني بريجوجين الفاشلة ضد القيادة العسكرية الروسية.

وقالت الوزارة إنه في الأصل كان هناك 8000 مقاتل من مجموعة فاغنر في بيلاروس، التي يربطها تحالف وثيق مع روسيا.

ومع ذلك، فمن غير المرجح أن يستخدم رجل بيلاروس القوي ألكسندر لوكاشينكو مقاتلي فاغنر المتبقين خارج مهامهم الحالية، وفقا لما ذكرته وزارة الدفاع البريطانية.

وأضافت الوزارة أنه “من غير المرجح أن يستخدم ألكسندر لوكاشينكو مرتزقة مجموعة فاغنر خارج نطاق اختصاصهم الحالي، فهم يشاركون في تدريب قوات وزارة الداخلية، ولكن من غير المرجح بشدة أن يشاركوا بشكل مباشر في الحفاظ على الأمن الداخلي أو أمن الحدود في بيلاروس”.

(د ب أ)