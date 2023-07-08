وزارة الدفاع البريطانية: روسيا تفتقر إلى الاحتياطيات في قتال باخموت

لندن: قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم السبت، في تحديثها اليومي عن حرب أوكرانيا، إن الجيش الروسي المحتل ليس لديه أي احتياطيات لتعزيز القطاع المحيط ببلدة باخموت، رغم اشتداد القتال.

وأضافت الدفاع البريطانية عبر تويتر، أن قتال الأسبوع الماضي حول المدينة المدمرة كان ضمن أشد المعارك على الجبهة الأمامية، بعدما انحسر في حزيران/يونيو.

وقال البيان: “من المرجح بشكل كبير أن المدافعين الروس يعانون من انخفاض الروح المعنوية، مع مزيج من الوحدات المتباينة وقدرة محدودة على العثور على المدفعية الأوكرانية وضربها”.

لكن الوزارة البريطانية أوضحت أن من المحتمل أن القيادة الروسية اعتبرت التخلي عن باخموت غير مقبول على المستوى السياسي، حيث كانت باخموت ضمن المكاسب الروسية القليلة التي حققتها خلال الشهور الاثني عشر الماضية.

(د ب أ)