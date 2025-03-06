وزارة الدفاع التركية تطالب حزب العمال الكردستاني بإلقاء السلاح “فورا”

اسطنبول: طالبت وزارة الدفاع التركية الخميس، حزب العمال الكردستاني بإلقاء السلاح “فورا وبدون شروط”.

وقالت الوزارة في بيان: “على حزب العمال الكردستاني وجميع الفصائل المرتبطة به وقف أنشطتهم الإرهابية وحلّ أنفسهم فورا وبدون شروط وإلقاء السلاح”.

ويشمل هذا المطلب الذي يأتي بعد أسبوع من دعوة المؤسس والزعيم التاريخي لحزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان إلى حله، المقاتلين الأكراد الأتراك الذين انكفأوا في جبال شمال العراق، والمقاتلين الذين انضموا إلى قوات سوريا الديموقراطية في شمال شرق سوريا.

في أعقاب الدعوة التي تهدف إلى وضع حد لأربعة عقود من الكفاح المسلح، أعلن حزب العمال الكردستاني السبت وقفا فوريا لإطلاق النار مع تركيا.

وحذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أن تركيا ستواصل عملياتها العسكرية ضد المتمردين إذا “لم يتم الإيفاء بالوعود المقطوعة”.

(أ ف ب)