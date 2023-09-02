سياسة | دولي | روسيا

وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط 3 طائرات مسيرة أوكرانية قرب الحدود

منذ 25 دقيقة

مقر وزارة الدفاع الروسية في موسكو.

حجم الخط
0

موسكو: قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت، إنها أسقطت ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية فوق منطقة بيلغورود، وأفاد حاكم المنطقة بأن رجلا قُتل جراء ضربة صاروخية أوكرانية على قرية قرب الحدود.

وفي سياق منفصل، قال حاكما منطقتي بريانسك وكورسك المجاورتين إن مجموعة من القرى على الحدود تعرضت لهجوم أوكراني. وأصيبت امرأة في منطقة كورسك.

وارتفع عدد الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة على الأراضي الروسية في الأسابيع القليلة الماضية، إذ إنه في بعض الأيام تشن عشرات الطائرات المسيرة هجمات على روسيا دفعة واحدة. وبلغت الطائرات منطقة بسكوف الغربية التي تبعد 600 كيلومتر عن أوكرانيا.

وقالت السلطات التي عينتها روسيا في الجزء الذي يخضع لسيطرتها بمنطقة خيرسون الأوكرانية اليوم السبت، إن كييف شنت هجوما بطائرة مسيرة على قرية ماسليفكا، ما أدى إلى إصابة مدني.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

أوكرانيا: أسلحتنا يمكنها ضرب أهداف في روسيا على بعد 1500 كيلومتر
منذ 3 ساعات
وزير الخارجية الأوكراني: “الحرب تستعر”.
31 - أغسطس - 2023
لندن: روسيا تعرضت مؤخرا لما يعد أكبر هجوم عليها منذ بداية الصراع بطائرات مسيرة
31 - أغسطس - 2023
خاركيف الأوكرانية تبني قاعات دراسة تحت الأرض لحماية التلاميذ من الصواريخ
30 - أغسطس - 2023

إشترك في قائمتنا البريدية