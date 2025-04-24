وزارة الدفاع السورية: إطلاق 5 قذائف من لبنان على مواقع للجيش بحمص

دمشق: أعلنت وزارة الدفاع السورية، مساء الخميس، عن إطلاق 5 قذائف صاروخية من لبنان على مواقع للجيش، بمحافظة حمص وسط البلاد.

جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة “سانا” السورية عن مصدر بوزارة الدفاع (لم تسمه)، فيما لم يصدر على الفور تعليق من الجانب اللبناني.

وقال المصدر السوري: “أطلقت مليشيات حزب الله اللبناني عدة قذائف مدفعية من أراضي دولة لبنان، تجاه نقاط الجيش العربي السوري في منطقة القصير غرب حمص”.

وأضاف: “قامت قواتنا وعلى الفور باستهداف مصادر النيران، بعد رصد المواقع التي خرجت منها القذائف الصاروخية والتي بلغ عددها 5 قذائف”.

وتابع: “نتواصل مع الجيش اللبناني من أجل تقييم الحدث، وقمنا بإيقاف استهداف مصادر النيران داخل الأراضي اللبنانية بطلب من الجيش اللبناني، بعد أن تكفل بتمشيط وملاحقة المجموعات الإرهابية المسؤولة عن استهداف الأراضي السورية”.

ولم يوضح المصدر ما نتج عن تلك القذائف من خسائر.

مصدر بوزارة الدفاع لـ سانا: أطلقت ميليشيات حزب الله اللبناني عدة قذائف مدفعية من أراضي دولة لبنان، تجاه نقاط الجيش العربي السوري في منطقة القصير غرب حمص.#سانا pic.twitter.com/nPjLmycAa3 — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) April 24, 2025

وشهدت سوريا ولبنان توترا أمنيا على حدودهما منتصف مارس/ آذار الجاري، على خلفية اتهام وزارة الدفاع السورية “حزب الله” باختطاف وقتل 3 من عناصرها.

وفي اجتماع عقد بالسعودية في الـ28 من مارس/ آذار، اتفق وزيرا الدفاع السوري مرهف أبو قصرة واللبناني ميشال منسي، على الأهمية الاستراتيجية لترسيم الحدود بين البلدين، والتنسيق فيما بينهما للتعامل مع التحديات الأمنية والعسكرية.

ووقع أبو قصرة ومنسي خلال الاجتماع اتفاقا أكد فيه الأهمية الإستراتيجية لترسيم الحدود بين البلدين، وتشكيل لجان قانونية ومتخصصة بينهما في عدد من المجالات، وتفعيل آليات التنسيق للتعامل مع التحديات الأمنية والعسكرية لاسيما فيما قد يطرأ على الحدود بينهما.

وتسعى الإدارة السورية إلى ضبط الأوضاع الأمنية في البلاد، وتعزيز قبضتها على الحدود مع دول الجوار ومنها لبنان، بما يشمل ملاحقة مهربي المخدرات وفلول النظام السابق الذين يثيرون قلاقل أمنية.

وتتسم الحدود اللبنانية السورية بتداخلها الجغرافي، إذ تتكون من جبال وأودية وسهول دون علامات أو إشارات تدل على الحد الفاصل بين البلدين، اللذين يرتبطان بـ 6 معابر حدودية برية على طول نحو 375 كلم.

(الأناضول)