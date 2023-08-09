وزارة الدفاع: روسيا تسقط مسيرتين أوكرانيتين قرب موسكو

موسكو: أعلنت روسيا أنها أسقطت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين بالقرب من موسكو اليوم الأربعاء، إحداهما قرب مطار رئيسي إلى الجنوب من العاصمة والأخرى إلى الغرب منها.

وقالت وزارة الدفاع “أُحبطت محاولة من جانب النظام في كييف لشن هجوم إرهابي بطائرتين مسيرتين فوق أراضي منطقة موسكو”.

وأضافت “دمرت الدفاعات الجوية طائرتين مسيرتين”.

وقال رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين إن إحدى الطائرتين جرى إسقاطها قرب دوموديدوفو، حيث يقع واحد من أكبر المطارات الدولية الروسية، والأخرى قرب طريق مينسك السريع.

وزادت الضربات بطائرات مسيرة داخل العمق الروسي منذ تدمير طائرة مسيرة فوق الكرملين في أوائل مايو/أيار. وأصيبت مناطق مدنية في العاصمة في وقت لاحق في مايو/أيار، واستُهدفت منطقة للأعمال في موسكو مرتين خلال ثلاثة أيام في وقت سابق من الشهر الجاري.

وخلال الأيام القليلة الماضية، هاجمت زوارق أوكرانية موجهة عن بُعد ناقلة وقود روسية وقاعدة بحرية في ميناء نوفوروسيسك الروسي بالبحر الأسود.

ولا تعلق أوكرانيا عادة على هوية المسؤول عن الهجمات على الأراضي الروسية، إلا أن مسؤوليها عبروا علنا عن رضاهم عنها. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في مايو/أيار أن أجهزة المخابرات الأمريكية تعتقد أن جواسيس أوكرانيين أو المخابرات العسكرية الأوكرانية وراء الهجوم بطائرة مسيرة على الكرملين.

وكان قد أعلن الجيش الروسي أيضا إحباط محاولة أوكرانية لعبور نهر “موكريه يالي” قرب ماكاروفكا في جمهورية دونيتسك.

فقد قال المتحدث باسم مجموعة ” الشرق” القتالية التابعة للقوات المسلحة الروسية أوليج تشيخوف، لوكالة أنباء تاس الروسية، إن وحدات المجموعة أحبطت محاولة من قبل الجيش الأوكراني لعبور نهر موكري يالي بالقرب من ماكاروفكا في جمهورية دونيتسك الشع.

وأضاف تشيخوف “تم إحباط محاولة مجموعة من مشاة العدو لعبور نهر موكريه يالي بالقرب من ماكاروفكا”.

وقال تشيخوف إن القوات الأمامية في المجموعة القتالية والمدعومة بالمدفعية صدت هجوم القوات الأوكرانية في اتجاه نيكولسكي.

وغزت روسيا أوكرانيا في فبراير/شباط 2022 وأشعلت فتيل حرب دمرت مدنا أوكرانية وأودت بحياة عشرات الآلاف من الجنود الروس والأوكرانيين.

وشنت روسيا آلاف الضربات بعيدة المدى بطائرات مسيرة على أوكرانيا خلال الحرب، وغالبا ما أصابت أهدافا مدنية بعيدة عن الجبهة. وتنفي موسكو تعمد استهداف المدنيين.

(وكالات)