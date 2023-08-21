وزارة الرياضة المصرية تشكل لجنة ثلاثية لإدارة شؤون نادي الزمالك

القاهرة: قررت وزارة الرياضة المصرية تشكيل لجنة ثلاثية لإدارة وتسيير شؤون نادي الزمالك لحين عقد أقرب جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد بعد الاستقالة الجماعية من المجلس السابق.

وذكرت وزارة الرياضة في بيان رسمي نشرته الاثنين عبر موقعها على الإنترنت :”في ضوء الاستقالة التي تقدم بها مجلس إدارة نادى الزمالك من إدارة شؤون النادي، وذلك بعدما تولى المسؤولية على مدار السنوات الماضية ومنذ انتخابه في بداية الدورة الانتخابية الحالية 2021 – 2025 وحتى الآن، وتحمل مسؤوليته الكاملة عن إدارة واحدة من أكبر المؤسسات الرياضية في مصر، وبالإشارة إلى الاعتذارات التي تقدم بها كل من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي بنادي الزمالك وعودتهم إلى مناصبهم السابقة بالنادي بعد أداء مهامهم منذ توليهم تلك المسؤوليات وحتى تقديمهم تلك الاعتذارات”.

وأضافت: “وحيث أن تلك الاستقالات والاعتذارات سواء من أعضاء المجلس أو السادة التنفيذيين هي نابعة بالأساس من تلقاء أنفسهم وحرصا منهم على الصالح العام للنادي، وفى هذا الإطار، وحرصا من وزارة الشباب والرياضة على الحفاظ على النادي وتحقيق الاستقرار الإداري لتلك المؤسسة الرياضية العريقة، فقد سارعت الوزارة في البدء بوضع التصور المتضمن خارطة الطريق في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة للبدء في تنفيذ كافة الإجراءات والضوابط القانونية للمسار الانتخابي للنادي وفقا للتوقيتات المحددة والمقررة في النظم القانونية واللائحية المنظمة لهذا الشأن”.

وتابعت الوزارة في بيانها: “وبناء على ما تقدم، فمن المقرر أن يتم تكليف مدير تنفيذي ومدير مالي ومدير للنشاط الرياضي وتشكيل لجنة منهم مجتمعين لتسيير شؤون النادي إلى حين أقرب جمعية عمومية خلال الأشهر القليلة المقبلة والمتضمنة ضمن جدول أعمالها بندا لانتخاب مجلس إدارة لنادي الزمالك لدورة انتخابية جديدة وفق أحكام قانون الرياضة المصرية رقم 71 لسنة 2017، على أن تتولى مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، باعتبارها الجهة الإدارية المختصة، تنفيذ ذلك وفق ما هو متبع قانونا”.

وجاء في ختام البيان: “وتهيب الوزارة بالجميع عدم الانسياق خلف الأخبار غير الموثوقة والتي قد تحمل اجتهادات أو معلومات غير صحيحة وأن المصدر الوحيد الذي تصدر عنه الأخبار الرسمية للوزارة هو المكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة”.

(د ب أ)