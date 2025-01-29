وزارة الصحة: إصابة 5 في غارة إسرائيلية بمُسيرات على جنوب لبنان

يروت: قالت وزارة الصحة اللبنانية إن خمسة أشخاص أصيبوا في غارة إسرائيلية بطائرات مسيرة استهدفت بلدة مجدل سلم في جنوب البلاد اليوم الأربعاء.

ووفقا للوزارة أصيب 36 شخصا في النبطية، إحدى المدن الرئيسية في جنوب لبنان، في غارات جوية إسرائيلية أمس الثلاثاء.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان أنه قصف مركبات تابعة لجماعة حزب الله كانت تنقل أسلحة على مشارف النبطية.

وذكرت (الوكالة الوطنية للإعلام) اللبنانية الرسمية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل أربعة عند أطراف بلدة مارون الراس الحدودية وأطلق لاحقا سراح ثلاثة منهم اليوم الأربعاء.

ولم تسحب إسرائيل حتى الآن قواتها بالكامل من جنوب لبنان، وقالت إنها ستواصل العمل ضد أي تهديد لها ولمواطنيها.

وقال القيادي الكبير في حزب الله محمد رعد بعد الغارات على النبطية إن “حق شعبنا في لبنان بالتصدي للاحتلال والاعتداءات الصهيونية هو حق مشروع ومقدس، يمارسه في التوقيت والمكان اللذين يراهما مناسبين لإفشال أهداف العدو، وحفظ أمن لبنان وسيادته ومصالحه”.

وتوصل حزب الله، المدعوم من إيران، وإسرائيل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أواخر نوفمبر تشرين الثاني مما أنهى صراعا أودى بحياة الآلاف منذ اشتعلت شرارته بسبب حرب غزة في عام 2023.

وقالت الولايات المتحدة يوم الأحد إن الاتفاق بين لبنان وإسرائيل، الذي ينص على انسحاب القوات الإسرائيلية في غضون 60 يوما، سيظل ساريا حتى 18 فبراير شباط، في تمديد للموعد السابق المتفق عليه وهو 26 يناير كانون الثاني.

ودعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أمس الثلاثاء الجنرال الأمريكي جاسبر جيفرز، الذي يرأس لجنة مراقبة وقف إطلاق النار، إلى الضغط على إسرائيل لتطبيق الاتفاق وفقا للقانون الدولي.

وتقدم ميقاتي بالشكر للصليب الأحمر الدولي على جهوده في تأمين الإفراج أمس الثلاثاء عن تسعة لبنانيين اعتقلتهم إسرائيل.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 24 شخصا على الأقل وأصابت 141 جراء هجمات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان يومي الأحد والاثنين في الوقت الذي كان آلاف الأشخاص يحاولون العودة إلى منازلهم هناك في تحد لأوامر جيش الاحتلال الإسرائيلي.

(وكالات)