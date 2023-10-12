وزارة الصحة: استشهاد 10 مسعفين فلسطينيين في غارات الاحتلال على غزة منذ السبت

عاجل.. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: غزة لن تبدو كما كانت

عاجل.. ارتفاع عدد شهداء قصف منزلين في دير البلح إلى أكثر من 20 معظمهم أطفال ونساء

عاجل.. المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: قصفنا مطاري دمشق وحلب رداً على إطلاق قذائف هاون من سوريا