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وزارة الصحة: استشهاد 10 مسعفين فلسطينيين في غارات الاحتلال على غزة منذ السبت

منذ 30 دقيقة

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غزة: قالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس إن عشرة مسعفين فلسطينيين استشهدوا في ضربات جوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ يوم السبت.
(وكالات)

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