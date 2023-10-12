وزارة الصحة: استشهاد 10 مسعفين فلسطينيين في غارات الاحتلال على غزة منذ السبت

عاجل.. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: غزة لن تبدو كما كانت
عاجل.. ارتفاع عدد شهداء قصف منزلين في دير البلح إلى أكثر من 20 معظمهم أطفال ونساء
عاجل.. المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: قصفنا مطاري دمشق وحلب رداً على إطلاق قذائف هاون من سوريا
غزة: قالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس إن عشرة مسعفين فلسطينيين استشهدوا في ضربات جوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ يوم السبت.
(وكالات)
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
Δ