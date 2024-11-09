سياسة | عربي

31 شهيدا على الأقل في غارات إسرائيلية على شرق وجنوب لبنان بينهم 12 مسعفا- (فيديو)

9 - نوفمبر - 2024

حجم الخط
1

“القدس العربي”: استشهد 20 شخصا على الأقل وأصيب 14 في غارات إسرائيلية استهدفت السبت بلدات عدة في شرق لبنان، وفق ما أفادت وزارة الصحة اللبنانية.

وقالت الوزارة في بيان إن “غارات العدو الإسرائيلي على بعلبك-الهرمل أدت الى 20 شهيدا، بينهم 11 في بلدة الكنيسة”.

وفي وقت سابق، قال محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، في منشور مقتضب عبر منصة إكس، “ارتفاع حصيلة الشهداء في بلدتي الكنيسة إلى 10 وحدث إلى 6، لتصبح حصيلة اليوم حتى اللحظة 16 شهيدا في قضاء بعلبك”.

وفي صور (جنوب)، قتلت غارة جوية إسرائيلية مساء السبت، 11 عنصرا من فرق الإسعاف والمتطوعين بعمليات الدفاع المدني.

وفي بيانين منفصلين، قالت وزارة الصحة اللبنانية إن خمسة أشخاص استشهدوا في ضربة اسرائيلية استهدفت بلدة حناويه قرب صور، لافتة الى أن خمسة مسعفين من كشافة الرسالة التابعة لحركة أمل ومسعفا واحدا من الهيئة الصحية التابعة لـ”حزب الله” استشهدوا في ضربة إسرائيلية استهدفت “نقاط تجمع المسعفين” في بلدة دير قانون.

وذكر مسؤلون وسكان أن من بين شهداء الغارة على صور خمسة أشقاء، منهم ثلاثة من الصم والبكم.

وباتت الاستهدافات الإسرائيلية لعناصر الدفاع المدني والطواقم الطبية في لبنان أمرا متكررا في الفترة الأخيرة رغم أن العديد من الاتفاقيات الدولية تجرم ذلك.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قالت، في بيان اليوم السبت، إن الهجمات الإسرائيلية على لبنان، أمس الجمعة، قتلت 19 شخصا ليرتفع عدد الشهداء إلى ما لا يقل عن 3136، بالإضافة إلى إصابة 13979.

(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول نواف:
    نوفمبر 9, 2024 الساعة 10:32 م

    الله يعين الشعب الفلسطيني واللبناني والسوري على هذه الورطة من قبل إيران وحزب الله. سيكون هناك مجاعة في فصل الشتاء القارص.

    رد

أخبار ذات صلة

ألمانيا: هجمات إسرائيل على غزة لم يعد ممكنا تبريرها بأنها قتال ضد حماس
26 - مايو - 2025
سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف عدة مناطق في جنوب وشرق لبنان- (صور وفيديو)
22 - مايو - 2025
جيش الاحتلال ينذر قاطني مبان سكنية في بلدة جنوبي لبنان بالإخلاء الفوري
22 - مايو - 2025
خروقات جديدة.. إصابة لبناني برصاص إسرائيلي جنوب البلاد
19 - مايو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية