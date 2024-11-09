31 شهيدا على الأقل في غارات إسرائيلية على شرق وجنوب لبنان بينهم 12 مسعفا- (فيديو)

“القدس العربي”: استشهد 20 شخصا على الأقل وأصيب 14 في غارات إسرائيلية استهدفت السبت بلدات عدة في شرق لبنان، وفق ما أفادت وزارة الصحة اللبنانية.

وقالت الوزارة في بيان إن “غارات العدو الإسرائيلي على بعلبك-الهرمل أدت الى 20 شهيدا، بينهم 11 في بلدة الكنيسة”.

وفي وقت سابق، قال محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، في منشور مقتضب عبر منصة إكس، “ارتفاع حصيلة الشهداء في بلدتي الكنيسة إلى 10 وحدث إلى 6، لتصبح حصيلة اليوم حتى اللحظة 16 شهيدا في قضاء بعلبك”.

ارتفاع حصيلة الشهداء في الكنيسة الى ١٠، وحدث بعلبك ٦ ، لتصبح حصيلة اليوم حتى اللحظة ١٦ شهيد في #بعلبك #الهرمل #بشير_خضر https://t.co/MnI638L1lv — Bachir Khodr (@BachirKhodr) November 9, 2024

محافظ بعلبك – الهرمل بشير خضر : 8 شهداء حتى اللحظة جراء الضربة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة الكنَيسة pic.twitter.com/jA73C0hqoU — Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) November 9, 2024

وفي صور (جنوب)، قتلت غارة جوية إسرائيلية مساء السبت، 11 عنصرا من فرق الإسعاف والمتطوعين بعمليات الدفاع المدني.

وفي بيانين منفصلين، قالت وزارة الصحة اللبنانية إن خمسة أشخاص استشهدوا في ضربة اسرائيلية استهدفت بلدة حناويه قرب صور، لافتة الى أن خمسة مسعفين من كشافة الرسالة التابعة لحركة أمل ومسعفا واحدا من الهيئة الصحية التابعة لـ”حزب الله” استشهدوا في ضربة إسرائيلية استهدفت “نقاط تجمع المسعفين” في بلدة دير قانون.

وذكر مسؤلون وسكان أن من بين شهداء الغارة على صور خمسة أشقاء، منهم ثلاثة من الصم والبكم.

وباتت الاستهدافات الإسرائيلية لعناصر الدفاع المدني والطواقم الطبية في لبنان أمرا متكررا في الفترة الأخيرة رغم أن العديد من الاتفاقيات الدولية تجرم ذلك.

حزام ناري استهدف منطقة الحوش ومحيطها – صور pic.twitter.com/pvdlZQUbAW — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) November 9, 2024

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قالت، في بيان اليوم السبت، إن الهجمات الإسرائيلية على لبنان، أمس الجمعة، قتلت 19 شخصا ليرتفع عدد الشهداء إلى ما لا يقل عن 3136، بالإضافة إلى إصابة 13979.

(وكالات)