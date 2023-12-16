وزارة الصحة: استشهاد 288 فلسطينيا في الضفة منذ 7 أكتوبر

رام الله: قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن حصيلة الشهداء الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي والمستوطنين بالضفة الغربية ارتفعت إلى 288 منذ 7 أكتوبر/تشرين أول، إضافة إلى 3430 جريحا.

وأعلنت الوزارة في بيان مقتضب “استشهاد الشاب حمزة إبراهيم محمد بشكار (30 عاماً)، برصاص الاحتلال قرب بلدة حوارة مساء أمس (الجمعة)”.

ولم تورد وزارة الصحة مزيدا من التفاصيل عن ظروف استشهاد بشكار، لكن صحافيا من مدينة نابلس قال إن الخبر انتشر مساء الجمعة دون أن تعلن أي جهة رسمية عنه.

ووفق نفس المصدر فإن “جيش الاحتلال يحتجز جثمان الشهيد الذي زعم أنه حاول تنفيذ عملية طعن”.

ووفق وزارة الصحة “يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 288 شهيداً، منذ السابع من أكتوبر الماضي”.

فيما بلغت حصيلة الإصابات لنفس الفترة نحو 3430.

من جهته، أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن حصيلة الاعتقالات ارتفعت السبت إلى 4520 بعد اعتقال 16 فلسطينيا ليلة الجمعة/السبت من عدة محافظات.

(الأناضول)