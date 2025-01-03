ارتفاع عدد شهداء غزة مع تكثيف الضربات الإسرائيلية وسط مساع جديدة للهدنة- (صور وفيديو)

غزة: استُشهد فلسطينيان اثنان وأصيب آخرون جراء قصف جوي إسرائيلي على وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما شن الطيران الحربي لجيش الاحتلال غارتين على بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس. وأشارت تقارير إخبارية إلى إصابة 7 فلسطينيين في استهداف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة المجايدة بمواصي خان يونس.

وفي وقت سابق الجمعة، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن أكثر من 40 شخصا استشهدوا بعد يوم من استشهاد 71 منهم من قضوا في المواصي، وهي منطقة في وسط غزة أعلنتها إسرائيل في وقت سابق منطقة إنسانية آمنة.

وأعلنت وزارة الصحة أن حصيلة الشهداء الفلسطينيين ارتفعت إلى 45658 منذ بداية حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على القطاع قبل زهاء 15 شهرا. وقالت الوزارة في بيان إن ما لا يقل عن 108583 شخصا أصيبوا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل “يوم قاس على سكان قطاع غزة وتحديدا في مدينة غزة (شمال) بسبب القصف الإسرائيلي الذي لم يتوقف”.

وأكد بصل أن الجيش الإسرائيلي “يمنع إدخال الطعام ومياه الشرب لعشرات الكوادر الطبية والمرضى والمصابين” في مستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا في شمال قطاع غزة.

وأضاف “منذ أمس نتلقى اتصالات من داخل الإندونيسي يتحدثون عن واقع صعب جدا لا مياه ولا طعام وحياتهم مهددة بالموت”، موضحا أن المستشفى “شبه مدمر وهو عبارة عن كومة دمار وجدران”.

وقال بصل إن “الاحتلال قام بتدمير كافة المرافق الصحية والدفاع المدني والإسعاف” في شمال القطاع، لافتا إلى أن “عشرة آلاف مواطن تقريبا لا يزالون في شمال القطاع بعدما كانوا نحو 150 ألفا إلى 200 ألف مواطن”.

واستشهد أكثر من 1057 عاملا في مجال الصحة منذ بدء الحرب في القطاع، حسبما ما خلصت إليه مقررتان أمميتان الخميس استنادا إلى بيانات صادرة عن وزارة الصحة في غزة.

الاحتلال “الإسرائيلي” يطلب من الطواقم الطبية والمرضى وكافة العاملين في مستشفى العودة بمخيم جباليا بالإخلاء فورًا وإلا سيتم قصفها على من بداخلها.

آخر التطورات مع مراسل الجزيرة أنس الشريف pic.twitter.com/vEzrU6Deem — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) January 3, 2025

وأفاد مصدر طبي في مستشفى “شهداء الأقصى” بمدينة دير البلح (وسط)، بأن قصفا إسرائيليا استهدف مستودعا يؤوي نازحين شرق المدينة، ما أسفر عن استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين.

#صور | وداعات بلا نهاية: مشهد من مستشفى شهداء الأقصى بعد ليلة دامية في غزة pic.twitter.com/0oOnqLlO52 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 3, 2025

وفي استهداف آخر، استشهد 3 فلسطينيين إثر استهداف طائرة استطلاع إسرائيلية مركبة في منطقة “التعابين” جنوب الزوايدة وسط القطاع، بحسب مسعفين.

وفي مدينة غزة، استشهد 3 أطفال وأصيب آخرون جراء غارة استهدفت محيط مسجد الشمعة في حي الزيتون جنوب شرقي المدينة، بحسب بيان لجهاز الدفاع المدني الفلسطيني.

🌐 شاهد | من استهداف محيط مسجد الشمعة حي الزيتون جنوب مدينة غزة pic.twitter.com/VIEkehw0zG — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) January 3, 2025

وفي قصف آخر، أشار مصدر طبي إلى استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين نتيجة غارة إسرائيلية استهدفت تجمعا لمواطنين قرب بوابة مستشفى الشفاء غرب غزة.

وفي حادثة أخرى، استشهد فلسطيني بقصف طائرة مسيرة إسرائيلية تجمعا لمواطنين قرب مخبز الشرق بشارع النصر غرب المدينة، بحسب شهود عيان.

واستشهد فلسطينيان في قصف إسرائيلي استهدف تجمعا لمواطنين بحي الصبرة جنوب مدينة غزة، بحسب مصادر طبية.

(وكالات)