سياسة | عربي | فلسطين

ارتفاع عدد شهداء غزة مع تكثيف الضربات الإسرائيلية وسط مساع جديدة للهدنة- (صور وفيديو)

3 - يناير - 2025

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غزة: استُشهد فلسطينيان اثنان وأصيب آخرون جراء قصف جوي إسرائيلي على وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما شن الطيران الحربي لجيش الاحتلال غارتين على بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس.

وأشارت تقارير إخبارية إلى إصابة 7 فلسطينيين في استهداف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة المجايدة بمواصي خان يونس.

وفي وقت سابق الجمعة، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن أكثر من 40 شخصا استشهدوا بعد يوم من استشهاد 71 منهم من قضوا في المواصي، وهي منطقة في وسط غزة أعلنتها إسرائيل في وقت سابق منطقة إنسانية آمنة.

وأعلنت وزارة الصحة أن حصيلة الشهداء الفلسطينيين ارتفعت إلى 45658 منذ بداية حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على القطاع قبل زهاء 15 شهرا. وقالت الوزارة في بيان إن ما لا يقل عن 108583 شخصا أصيبوا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل “يوم قاس على سكان قطاع غزة وتحديدا في مدينة غزة (شمال) بسبب القصف الإسرائيلي الذي لم يتوقف”.

وأكد بصل أن الجيش الإسرائيلي “يمنع إدخال الطعام ومياه الشرب لعشرات الكوادر الطبية والمرضى والمصابين” في مستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا في شمال قطاع غزة.

وأضاف “منذ أمس نتلقى اتصالات من داخل الإندونيسي يتحدثون عن واقع صعب جدا لا مياه ولا طعام وحياتهم مهددة بالموت”، موضحا أن المستشفى “شبه مدمر وهو عبارة عن كومة دمار وجدران”.

وقال بصل إن “الاحتلال قام بتدمير كافة المرافق الصحية والدفاع المدني والإسعاف” في شمال القطاع، لافتا إلى أن “عشرة آلاف مواطن تقريبا لا يزالون في شمال القطاع بعدما كانوا نحو 150 ألفا إلى 200 ألف مواطن”.

واستشهد أكثر من 1057 عاملا في مجال الصحة منذ بدء الحرب في القطاع، حسبما ما خلصت إليه مقررتان أمميتان الخميس استنادا إلى بيانات صادرة عن وزارة الصحة في غزة.

وأفاد مصدر طبي في مستشفى “شهداء الأقصى” بمدينة دير البلح (وسط)، بأن قصفا إسرائيليا استهدف مستودعا يؤوي نازحين شرق المدينة، ما أسفر عن استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين.

وفي استهداف آخر، استشهد 3 فلسطينيين إثر استهداف طائرة استطلاع إسرائيلية مركبة في منطقة “التعابين” جنوب الزوايدة وسط القطاع، بحسب مسعفين.

وفي مدينة غزة، استشهد 3 أطفال وأصيب آخرون جراء غارة استهدفت محيط مسجد الشمعة في حي الزيتون جنوب شرقي المدينة، بحسب بيان لجهاز الدفاع المدني الفلسطيني.

وفي قصف آخر، أشار مصدر طبي إلى استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين نتيجة غارة إسرائيلية استهدفت تجمعا لمواطنين قرب بوابة مستشفى الشفاء غرب غزة.

وفي حادثة أخرى، استشهد فلسطيني بقصف طائرة مسيرة إسرائيلية تجمعا لمواطنين قرب مخبز الشرق بشارع النصر غرب المدينة، بحسب شهود عيان.

واستشهد فلسطينيان في قصف إسرائيلي استهدف تجمعا لمواطنين بحي الصبرة جنوب مدينة غزة، بحسب مصادر طبية.

(وكالات)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يناير 3, 2025 الساعة 3:46 م

    إنها أسوأ إبادة يتعرض لها الشعب الفلسطيني الأعزل المقهور من عصابة الحلف الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد على الفلسطينيين منذ 1948، حقيقة بشعة جدا جدا في ظل صمت دولي وعالمي وعربي مخجل مخزي مذل والسعودية بلاد الحرمين الشريفين لا تحرك ساكنا للأسف الشديد حقيقة مرة مرة ✌️🇵🇸😓☝️🚀🐒🔥

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  2. يقول فصل الخطاب:
    يناير 3, 2025 الساعة 3:58 م

    وتتواصل أبشع إبادة ترتكبها عصابة الإجرام الصهيوني النازي الفاشي الدموي المجرم المدعوم بالسلاح القذر الأمريكي والأوروبي القذر الذي يعربد تقتيلا بالفلسطينيين منذ 1948، وأمة المليار والغبار في سبات عميق يا رفيق ✌️🇵🇸😓☝️🚀🐒🔥

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  3. يقول صحفي استقصائي:
    يناير 3, 2025 الساعة 4:02 م

    امريكا تنفذ إبادة جماعية في غزة و يساعدها في ذلك الجيش الإسرائيلي

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  4. يقول صحفي استقصائي:
    يناير 3, 2025 الساعة 5:53 م

    الإرهاب الأمريكي الصهيوني متواصل ضد المستشفيات في غزة

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  5. يقول الجنتلمان:
    يناير 4, 2025 الساعة 5:01 ص

    اجرام فظيع لا يستوعبه عقل أبدا.
    كابوس لا نهاية له ذكرني بالطفلة التي سالت الدكتور في اول الحرب “هل هذا حلم ام حقيقي يا عمو”
    اللهم اكشف الغمة عن اهل غزة وإطفيء نار الحرب التي أوقدها اعداءك واعداء الانسانية يا الله ونجي وسلم الأحياء في كل القطاع الحبيب واحقن دماءهم وآمن روعاتهم.
    اللهم امين.
    ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

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