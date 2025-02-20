سياسة | دولي | الولايات المتحدة

وزارة الصحة الأمريكية تحدّث تعريف الذكر والأنثى وفق سياسة إدارة ترامب

20 - فبراير - 2025

روبرت ف. كينيدي جونيور في المكتب البيضاوي يوم أدى اليمين الدستورية كوزير للصحة. 13 فبراير 2025. رويترز

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واشنطن: أصدرت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، الأربعاء، إرشادات لتحديث تعريفاتها الرسمية لمصطلحات مثل الجنس والأنثى والذكر، وذلك بعد أوامر تنفيذية أصدرها الرئيس دونالد ترامب وتقوّض حقوق المتحولين جنسياً.

وقال روبرت إف. كنيدي الابن، بعد تعيينه وزيراً للصحة والخدمات الإنسانية، الأسبوع الماضي: “ستعيد هذه الإدارة الفطرة السليمة، وتعيد الحقيقة البيولوجية إلى الحكومة الاتحادية”.

وأضاف: “سياسة الإدارة السابقة التي كانت تحاول إدخال أيديولوجية النوع الاجتماعي في كل جانب من جوانب الحياة العامة قد انتهت”.

ويسعى ترامب إلى إنهاء ما يصفه بأنه ترويج حكومي “لأيديولوجية النوع الاجتماعي”، وهو مصطلح يتسع نطاقه وتستخدمه الجماعات المحافظة معظم الأحيان للإشارة إلى أيديولوجيات تروج لوجهات نظر غير تقليدية بشأن الجنس والنوع.

تعرف الإرشادات الصادرة أمس الأربعاء الأنثى بأنها “شخص ذو جهاز تناسلي وظيفته البيولوجية هي إنتاج البويضات”، والذكر على أنه “شخص ذو جهاز تناسلي وظيفته البيولوجية هي إنتاج الحيوانات المنوية”.

وأوضحت الإرشادات أن “جنس الإنسان، سواء الأنثى أو الذكر، يحدَد وراثياً عند الحمل (الإخصاب)، ويمكن ملاحظته قبل الولادة”.

وقالت وزارة الصحة إنها ستمتثل لأمر تنفيذي آخر لترامب من خلال اتخاذ خطوات نحو منع “التشويه الكيميائي والجراحي” للأطفال، في إشارة واضحة إلى علاجات تشمل أدوية منع البلوغ والهرمونات، وأحياناً التدخل الجراحي.

(رويترز)

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  1. يقول الكروي داود النرويج:
    فبراير 20, 2025 الساعة 7:24 ص

    قوانين جيدة ,
    عسى تصلحوا ما فسد !!
    ولا حول ولا قوة الا بالله

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    1. يقول سنتيك اليونان:
      فبراير 20, 2025 الساعة 8:57 ص

      قوانين تتماشى مع الاديان ولكن تتعارض مع الواقع الطبيعي فالفاصل بين الذكر والأنثى ليس خط واضح بل مجال واسع …

  2. يقول قحطان:
    فبراير 20, 2025 الساعة 8:32 ص

    شر البلية ما يضحكك
    لقد لوثوا الطبيعة والغذاء والدواء بحضارتهم المدمرة التي ادت الى حدوث طفرات وراثية مدمرة وبعدها يعاقبون الضحايا
    كان عليهم البحث عن الادوية التي ادق الى كوارث وراثية لازالت اثارها تفتك بالبشر الى يومنا هذا

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  3. يقول جعفر - الجزائر العاصمة:
    فبراير 20, 2025 الساعة 10:30 ص

    “فطرة الله التي فطر الناس عليها بالحق..”

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