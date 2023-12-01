استشهاد 178 فلسطينيا وإصابة أكثر من 500 في غزة منذ انتهاء الهدنة الجمعة- (صور وفيديوهات)

“القدس العربي”: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن استشهاد 178 فلسطينيا وإصابة أكثر من 500، الجمعة، جراء القصف الإسرائيلي بعد انتهاء الهدنة.
وقالت الوزارة “ارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي منذ الصباح وحتى اللحظة الى 178 شهيدا و589 إصابة معظمهم من الاطفال والنساء”.
وتأتي زيادة أعداد الشهداء والجرحى إثر تجدد القصف الإسرائيلي والغارات المكثفة على قطاع غزة.
قصف وغارات إسرائيلية مكثفة على مدينة غزة#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/erjryM1QIt
— الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 1, 2023
وفي وقت سابق، أفاد متحدث وزارة الصحة أشرف القدرة في بيان بأن “الطواقم الطبية تتعامل مع أعداد كبيرة من الجرحى مع انتهاء الهدنة وتجدد قصف المدنيين صباح اليوم”، مضيفا أن “الجرحى يفترشون الأرض في أقسام الطوارئ وأمام غرف العمليات نتيجة تكدس الحالات”.
وحذر القدرة من أن “الواقع الصحي في غزة وشمال القطاع كارثي للغاية نتيجة خروج المستشفيات الكبرى عن الخدمة”، موضحا أن”الإمكانيات الطبية والسريرية في غزة والشمال محدودة للغاية.
وأشار إلى أن “المستشفيات الثلاثة المتبقية في غزة والشمال صغيرة وغير مؤهلة لاستقبال الأعداد الكبيرة من الجرحى”.
وحملت حركة حماس الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية استئناف الأعمال العسكرية، مؤكدة أنه لم يستجب لعروض للإفراج عن المزيد من المحتجزين خلال الليل.
وأعلنت حماس في بيان “عرضنا تبادل الأسرى وكبار السن، كما عرضنا تسليم جثامين القتلى من الأسرى جراء القصف الإسرائيلي”، مؤكدة رفض الاحتلال هذه العروض “لأنّ لديه قرارا مسبقا باستئناف العدوان الإجرامي”.
(وكالات)
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ،اصبحت حياة الفلسطينيين لا تساوي حبة خردل في نظر الحكام العرب والمسلمين
،الفلسطينيون أطفالا ونساء وشيوخا يموتون بالمئات يومياً جراء القصف الإسرائيلي ولا يسع الحكام العرب والمسلمين غير التنديد والنواح وطلب الرأفة من بايدن ،بينما باستطاعتهم فعل الكثير لوضع حد للهجوم الصهيوني الشرس ولكن يبدو أنهم متواطئون ، ومما يؤكد ذلك كرم ضيافتهم واستقبالهم لرئيس دولة الكيان الصهيوني بالحفاوة والترحيب.
البيت الابيض نواصل مد إسرائيل بكل انواع الاسلحة لقتل اطفال ونساء غزة
اصبح الانسان الفلسطيني اقل من رقم اصبح الصهاينة يقتلون في اخوتنا ولايهمهم اي شيئ حرب إبادة بكل المعاني
يا حرام الناس بتموت من القصف الجنوني والدبلوماسية السرية تتحرك ببطء شديد. ما فيش فايدة.
كذب ونفاق امريكي غير محدود، وزير خارجية الامريكي اليهودي الصهيوني المجرم بلينكن يقول بان الهدنة انتهت بسبب حماس، الإدارة الامريكية واوربا االداعميين للكيان الصهيوني مشاركون فعليا في قتل الاطفال والنساء والشيوخ المدنيين من الشعب الفلسطيني العزل، وحكام العرب وهم ينددون يوميا تنديدات بدون بفعل وعمل لرفع هذا الظلم والقتل والدمار والابادة والنكبة عن الشعب الفلسطيني، ماذا يعمل الشعب الفلسطيني بتنديداتكم يا حكام العرب أليس فيكم رجل رشيد.
يمتلك العرب أوراق ضغط كثيرة يكفي قطع النفط لمدة أسبوع ولكن لا حياة ولاحياء لمن تنادي. ماكان الصهاينة ليرتكيوا هذه المجازر دون أن يعلموا ان حكام العرب بارعون في شئ واحد فقط وهو التنديد.
السيسي يغلق المعبر قبل ساعة من استئناف القصف الامريكي لأهلنا في غزة
حسبنا الله ونعم الوكيل
الى متى سنبقى نتفرج على هذه المجازر
الى متى هذا الذل…
الى متى هذا الهوان …
يا عزيز يا جبار انتقم من الصهاينة و احلافهم