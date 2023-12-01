استشهاد 178 فلسطينيا وإصابة أكثر من 500 في غزة منذ انتهاء الهدنة الجمعة- (صور وفيديوهات)

“القدس العربي”: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن استشهاد 178 فلسطينيا وإصابة أكثر من 500، الجمعة، جراء القصف الإسرائيلي بعد انتهاء الهدنة.

وقالت الوزارة “ارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي منذ الصباح وحتى اللحظة الى 178 شهيدا و589 إصابة معظمهم من الاطفال والنساء”.

وتأتي زيادة أعداد الشهداء والجرحى إثر تجدد القصف الإسرائيلي والغارات المكثفة على قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أفاد متحدث وزارة الصحة أشرف القدرة في بيان بأن “الطواقم الطبية تتعامل مع أعداد كبيرة من الجرحى مع انتهاء الهدنة وتجدد قصف المدنيين صباح اليوم”، مضيفا أن “الجرحى يفترشون الأرض في أقسام الطوارئ وأمام غرف العمليات نتيجة تكدس الحالات”.

وحذر القدرة من أن “الواقع الصحي في غزة وشمال القطاع كارثي للغاية نتيجة خروج المستشفيات الكبرى عن الخدمة”، موضحا أن”الإمكانيات الطبية والسريرية في غزة والشمال محدودة للغاية.

وأشار إلى أن “المستشفيات الثلاثة المتبقية في غزة والشمال صغيرة وغير مؤهلة لاستقبال الأعداد الكبيرة من الجرحى”.





وحملت حركة حماس الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية استئناف الأعمال العسكرية، مؤكدة أنه لم يستجب لعروض للإفراج عن المزيد من المحتجزين خلال الليل.

وأعلنت حماس في بيان “عرضنا تبادل الأسرى وكبار السن، كما عرضنا تسليم جثامين القتلى من الأسرى جراء القصف الإسرائيلي”، مؤكدة رفض الاحتلال هذه العروض “لأنّ لديه قرارا مسبقا باستئناف العدوان الإجرامي”.

(وكالات)