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وزارة الصحة: الجزائر سجلت حالات إصابة بالملاريا والدفتيريا في الجنوب

منذ 12 دقيقة

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الجزائر: أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الجمعة، تسجيل حالات إصابة بالملاريا والدفتيريا في جنوب البلاد.

وأضافت أن جميع الحالات المسجلة كانت بين مغتربين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية من دول مجاورة.

(رويترز)

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